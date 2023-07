Tras la victoria (5-0) de Sporting Cristal sobre Binacional, Universitario de Deportes se ve en la obligación de sumar de a tres ante Carlos A. Mannucci, rival con el que se medirá este lunes, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que los merengues se encuentran en la pelea del segundo certamen del año, por lo que buscarán no dar ventaja a los rimenses. Al menos así lo dieron a conocer Martín Pérez Guedes y Marco Saravia, futbolistas que se perfilan a ser titulares en el cotejo ante el conjunto trujillano.

“Ha sido una semana larga para mejorar en muchos aspectos, seguir mejorando y creciendo. Por suerte pudimos trabajar estos días para el partido del lunes ante Mannucci”, fueron las primeras palabras del mediocampista argentino en rueda de prensa.

Consultado sobre la salida de Guillermo Salas, Martín Pérez Guedes aseguró que no estuvo al tanto de la noticia y solo están enfocados en el club. “Nosotros tratamos de enfocarnos en la ‘U’, no viendo cosas ajenas a nosotros, estamos pensando en nosotros. No tengo porqué hablar de otros equipos, estamos pensando en Mannucci, que es un rival complicado en casa”, apuntó.

Del mismo modo, señaló que el cuadro trujillano será un duro contricante. “Jugando en casa uno siempre se siente más fuerte, sabemos que Mannucci es un rival duro, que tiene buen plantel y los partidos hay que jugarlos, tomarlos con seriedad como siempre”, aseveró.

La palabra de Marco Saravia

Otro de los futbolistas de Universitario de Deportes que tomó la palabra fue Marco Saravia, quien se perfila a ser titular ante Carlos A. Mannucci, tras la lesión que sufrió Matías Benedetto en el clásico ante Alianza Lima. Eso sí, el defensor aseguró que existe un buen ambiente en el plantel merengue y buscarán a como dé lugar la victoria ante el equipo de Mario Viera.

“Estamos tratando de dar lo mejor para el equipo. Todos tratamos de animarnos para que nos vaya de la mejor manera. Creo que vamos por buen camino y siempre se puede mejorar más. Debemos seguir trabajando para continuar así”, sostuvo.

Finalmente, Saravia se refirió a la oportunidad de ser titular y señaló que dará su mejor nivel si es que le toca estar desde el arranque. “Creo que es una parte dura en mi carrera, puesto que tienes que estar al 100%, pero sin continuidad. Siento que lo he venido manejando bien y esa es la prioridad. Cuando me toque estar, lo haré de la mejor manera”, sentenció.





