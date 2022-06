Una de las claves del buen momento que atraviesa Melgar, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, se debe a su sólida línea defensiva. En ella, el nombre de Alec Deneumostier destaca como uno de los baluartes que le han permitido a los rojinegros ser vencidos en muy pocas ocasiones, resultado que el zaguero nacional se encargó de explicar.

“El buen momento que paso va de la mano con el que está viviendo el equipo. Si el colectivo va bien, resaltan las individualidades. Por eso, el grupo siempre está primero. Estamos peleando dos frentes, hemos mejorado porque dependemos de nosotros mismos para sacar adelante el Torneo Apertura”, sostuvo el jugador en diálogo con Depor.

Alec Deneumostier llegó a Melgar como parte de un programa de captación de talentos que se desarrolló en 2017 y que pudo fichar al jugador -con pasado en el Esther Grande de Bentín- para el año siguiente. Desde entonces, su crecimiento no paró, tal cual ocurre con las aspiraciones que posee para la presente temporada con el conjunto ‘Dominó'.

“Estamos apuntando a conseguir la Liga 1 y a campeonar en la Copa Sudamericana. Hay que pelearlo porque son partidos de ida y vuelta porque en Arequipa somos muy fuertes”, agregó el defensa central del único equipo peruano que permanece disputando un torneo internacional en la presente temporada.

Su deseo de llegar a la Selección Peruana

Alec Denemoustier 1556 minutos en 22 compromisos con Melgar, razón suficiente para considerarlo como uno de los habituales titulares de la institución arequipeña, lo que le permite soñar con alcanzar sus metas; entre ellas, defender la camiseta blanquirroja.

“Es un objetivo que tengo desde muy chico. Cuando dije que quería ser jugador profesional, me propuse a lograrlo todo. Es un proceso que va paso a paso. Hoy, me enfoco netamente en que todo me salga bien para poder llamar la atención y ayudar al equipo a que consiga sus objetivos. Si tiene que llegar, pasará en su momento”, sostuvo.

Sin embargo, Denemoustier sabe que hay mucho camino por delante, por lo que trabaja muy duro en cada sesión de entrenamiento para llegar a su mejor nivel y pueda llenarle los ojos al comando técnico del ‘Tigre’, entrenador que admira por todo lo conseguido con la bicolor.

“El profesor Ricardo Gareca hace un trabajo fantástico y nadie tiene absolutamente nada que decirle, después de haber conseguido lo que se alcanzó. Solo me queda trabajar para poder alcanzar ese objetivo que es uno de los que me propuse cuando inició en la carrera”, acotó el futbolista.

Alec Denemoustier solía ser convocado como sparring de la Selección Peruana (Foto: Instagram)

La promesa que le hizo a dos seleccionados

Alec Denemoustier tuvo la oportunidad de compartir algunos entrenamientos con la Selección Peruana, como sparring, en la preparación que los de Ricardo Gareca tuvieron con miras a su participación en el Mundial de Rusia 2018. En esos trabajos, se reencontró con grandes amigos, siendo Jairo Concha uno de los que más comunicación mantiene con él.

“Jairo Concha es muy amigo mío desde chicos. Hemos competido en Copa Federación desde los 11, 12, 13 años. Él estaba en San Martín y yo en Bentín. En ese entonces, no éramos amigos, pero nos conocíamos porque teníamos que ser rivales”, relató el jugador rojinegro.

Tener a sus contemporáneos en el equipo de todos ha impulsado al defensa de Melgar para redoblar esfuerzos con la intención de alcanzarlos en la Selección Peruana, promesa que les hizo a sus compañeros, quienes lo esperan con los brazos abiertos.

“Estamos en contacto permanentemente y lo felicito por su presente en la Selección Peruana, al igual que a Marcos López, quien es un habitual convocado. Saben que todos tenemos en mente llegar y siempre me dicen: ‘Dale, vente’, así que sí (les he dicho que los voy a alcanzar)”, finalizó.





