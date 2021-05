Melgar se ubica como único líder en el Grupo D de la Copa Sudamericana 2021, luego de vencer por 1-0 a Athletico Paranaense en el Estadio Nacional. Esta victoria ubica al elenco arequipeño entre los mejores del certamen, ya que a la fecha es el único club que ha tenido puntaje perfecto.

Al respecto, Bernardo Cuesta, goleador histórico y capitán del Rojinegro, sostuvo que para conseguir estos resultados se tuvo que trabajar desde abajo. “La humildad es clave para sostener esto. Corremos 95 minutos al mismo ritmo, hacemos un sacrificio físico enorme. Esa diferencia con los equipos internacionales la equiparamos de esa manera”, precisó.

Además, en la entrevista a TVPerú comentó que se “respeta la forma de juego” que tiene el club, hecho que les permitió definir una estrategia que ayudó a la victoria en el Nacional. “Salió un buen pase [de taco], son jugadas que pasan en el momento. El tema de los movimientos los trabajamos”, explicó.

“El gol de Bordacahar fue clave porque ayudó a manejar mejor el partido. Nos quedan tres finales, tenemos equipo para clasificar. [...] Todos aportan y estamos encontrando la identidad que queremos”, agregó Cuesta, que a la fecha suma 124 goles con el ‘Dominó'.

Otro detalle que comentó en la entrevista fue el motivo que por el que siempre optó por fichar con Melgar: “Muchas veces cuando iba a volver a Melgar me buscaron equipos de la capital. Yo siempre le he dado prioridad a Melgar, no jugaría en otro equipo en Perú. En Arequipa me dan regalos cuando voy a algún lugar, me invitan a almorzar, a cenar”.

Melgar enfrentará este sábado 8 de mayo a Alianza Atlético, por la séptima jornada de la Fase 1 del campeonato local. Después, deberá alistar maletas para viajar rumbo a Quito, para medir fuerzas contra Aucas el próximo jueves. Por ahora, son el único club con tres victorias en la ronda de grupos de la Copa Sudamericana 2021.





