Melgar de Arequipa celebró el empate ante Alianza Atlético, debido a que le permitió coronarse como el gran ganador del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de que Sport Huancayo, el más cercano perseguidor del cuadro ‘Dominó', venció a Sport Boys, el punto que consiguieron los rojinegros les bastó para coronarse y festejar en el campo del Melanio Coloma de Piura.

Tras el partido, diversas fotografías de las celebraciones de los futbolistas fueron compartidas en redes sociales. Entre ellas, una que llama la atención, es la que tiene como protagonista al trofeo que recibieron los jugadores. Sorprende que algunas palabras no estén completas.

En la imagen, que ya es viral, se observa a Alec Deneumostier y a Leonel Galeano sosteniendo el ‘plato’ de plata de la Liga 1, pero sin algunas letras. La palabra “Apertura” no tiene el “ura” y el “Liga” no tiene la “L”. Los fanáticos se dieron cuenta de este detalle y no lo pasaron por alto.

Este error no evitó que el plantel de Melgar cante, salte y celebre el haber obtenido el campeonato. Ahora, tendrán que empezar a trabajar para el segundo reto importante que disputarán en menos de una semana: la Copa Sudamericana.

La fotografía viral de los jugadores de Melgar con el trofeo del Torneo Apertura. (Captura: Twitter)

El próximo duelo: Deportivo Cali

Melgar, luego del decisivo partido ante los sullanenses, tendrá que empezar a trabajar reflexionando en la Copa Sudamericana. El cuadro rojinegro empató sin goles ante Deportivo Cali en Palmaseca y tendrá que definir si avanza o no a la siguiente etapa de la competición, el próximo miércoles.

El choque entre los de Néstor Lorenzo y los colombianos se disputará el próximo miércoles 6 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA a partir de las 7:30 p.m. Luego, Melgar iniciará los trabajos para su debut en el Torneo Clausura ante Mannucci.





