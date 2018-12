Diego Penny no va más en Melgar de Arequipa. El arquero utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro 'dominó'. El portero dijo en su mensaje que el club decidió no contar más con sus servicios.

“Hoy me toca despedirme de una ciudad hermosa que me recibió con mucho cariño y que me regaló 2 años muy lindos de mi vida. Gracias Arequipa y a todos los hinchas de Melgar FC que me demostraron con su exigencia que aman a su equipo y que del odio al amor hay un solo paso”, escribió el arquero.

"Gracias a mis compañeros todo este tiempo. Me voy sin poder haber conseguido los objetivos que me tracé en cada año pero creo que siempre di todo y no me guarde nunca nada. Me hubiera encantando quedarme pero me hicieron saber que no me tenían en sus planes para el 2019. Espero les vaya bien siempre y estoy seguro que nos encontraremos muy pronto", añadió.

Diego Penny llegó a Melgar en 2017 tras vestir las sedas de Bolognesi de Tacna, Burnley de Inglaterra, Juan Aurich y Sporting Cristal. En 2017 fue campeón con Melgar del Torneo de Verano y este año dio la vuelta en el Torneo Clausura.

El arquero está en calidad de jugador libre y se supo que fue ofrecido a Alianza Lima. Puedes leer la nota aquí ► Alianza Lima: Diego Penny fue ofrecido a tienda 'blanquiazul'

Diego Penny: su mensaje en Instagram

