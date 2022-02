El último domingo, Melgar y Sporting Cristal regalaron un partidazo de cuatro goles en el estadio Alberto Gallardo, dejando un justo empate entre dos equipos que salieron al gramado de juego con la intención de hacerle daño a la portería rival e ir en búsqueda del resultado que les brinde los tres puntos del compromiso.

Sin embargo, no solo el encuentro entre los rimenses y los rojinegros se llevó la atención de todos, ya que un imitable gesto ejecutado por parte de la hinchada visitante ocasionó que los fanáticos del dueño de casa los aplaudan luego del pitazo final del juez de la contienda.

Y es que un reducido grupo de hinchas de Melgar decidió dejar limpias las gradas del estadio de Sporting Cristal, llevándose todos los restos de papeles que habían quedado en el Alberto Gallardo, acción que fue destacada por los asistentes y dejó un gran precedente de cara a los próximos partidos de la Liga 1.

La molestia de Archimbaud tras el Cristal vs. Melgar

Por otro lado, el juego entre Sporting Cristal y Melgar, por la fecha 2 del Apertura de la Liga 1, fue emocionante de principio a fin. Hubo cuatro goles y mucho momentos de alta tensión. Uno de ellos fue protagonizado por Jean Pierre Archimbaud y Alejandro Hohberg, quienes fueron expulsados luego enfrentarse en un incidente.

Acabado el cotejo, el futbolista del ‘Dominó’ dio su versión de lo sucedido y no pudo esconder su fastidio por la decisión del árbitro Michael Espinoza, que le mostró la cartulina roja de manera directa, cuando se jugaba el primer minuto de descuento del segundo tiempo,

“Es increíble. Me expulsa Michael porque le mento la madre (a Hohberg) por no botar la pelota para el fair play. ¿Cómo quiere que le hable? Que le diga ‘hermanito lindo, sácala, por favor. Es fair play’. No le voy a hablar así”, señaló Archimbaud en entrevista con Fútbol en América.





