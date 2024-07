Uno de los equipos que se sumó a la puja por conseguir el título de Liga 1 es Melgar. El conjunto arequipeño tuvo un mal inicio de temporada con el técnico argentino Pablo de Munier, que en el Torneo Apertura solo consiguió dos triunfos en las primeras seis jornadas y fue cesado de su cargo. Mientras iniciaban la búsqueda de un nuevo entrenador, el ‘Domino’ confirmó a Marco Valencia como DT interino -que se desempeñaba como Jefe de la Unidad Técnica de Menores del club- y a partir de ese momento el equipo comenzó a enderezar su rumbo y terminó el primer semestre del año como uno de los animadores del campeonato. Tras su buen trabajo con el primer equipo del ‘rojinegro’, el estratega fue ratificado en el cargo para el Clausura.

Sin lugar a dudas, Valencia ha podido convencer a este grupo de futbolistas -integrado por varios jóvenes y experimentados- manteniendo una idea clara de juego tanto como local y también de visita. Pese a no sumar refuerzos por pedido del propio del DT -confía en el plantel que tiene para esta segunda mitad del 2024- Melgar viene dejando en claro que buscará luchar palmo a palmo el título nacional a fin de año con otros equipos que también son considerados candidatos como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Los 14 partidos invictos de Melgar en Liga 1

Con la victoria ante Cusco FC en la jornada 1 del Torneo Clausura, Valencia alargó el invicto de Melgar al sumar su partido número 14 sin conocer derrotas en Liga 1, 12 con él como técnico, tras su debut el 9 de marzo ante ADT en la fecha 7 del Apertura. Esta es la mejor racha que ha tenido el conjunto arequipeño en los últimos años, superando los 11 encuentros sin caer que tuvo el equipo entre el 1 de agosto al 29 de septiembre de 2018. Este sábado 20 de julio, cuando reciba a César Vallejo en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, el ‘Rojinegro’ buscará seguir ampliando su buen momento en el campeonato, donde no pierde desde 17 de febrero ante Universitario.

Fecha Partido Resultado Torneo 24/2 Melgar vs. Unión Comercio 2-1 Apertura 2/3 Comerciantes Unidos vs. Melgar 0-0 Apertura 9/3 Melgar vs. ADT 3-1 Apertura 13/3 Sporting Cristal vs. Melgar 1-2 Apertura 30/3 Melgar vs. Cienciano 2-0 Apertura 6/4 Los Chankas vs. Melgar 2-2 Apertura 13/4 Melgar vs. Carlos A. Mannucci 2-0 Apertura 21/4 Atlético Grau vs. Melgar 1-2 Apertura 28/4 Melgar vs. Alianza Lima 1-0 Apertura 5/5 Melgar vs. Sport Boys 2-1 Apertura 12/5 UTC vs. Melgar 2-6 Apertura 18/5 Melgar vs. Sport Huancayo 4-1 Apertura 25/5 Deportivo Garcilaso vs. Melgar 1-3 Apertura 14/7 Cusco vs. Melgar 0-3 Apertura

Jugadores más usados por Marco Valencia

Desde un inicio, el técnico evitó cualquier experimento y puso lo mejor que tenía con el sistema 4-2-3-1. Los futbolistas con más minutos en Melgar son el portero Carlos Cáceda, el volante Horacio Orzán, el extremo Cristian Bordacahar y el delantero Bernardo Cuesta, quien suma ya 10 goles en la Liga 1. A ellos les siguen Leonel Galeano, Leonel González, Tomás Martínez y Paolo Reyna. Mientras que los futbolistas que tomaron mayor protagonismo con el técnico ‘rojinegro’ fueron el argentino Brian Blando y el volante Jean Pierre Archimbaud.

Por otro lado, el estratega también confía mucho en la banca de los suplentes, ya que tiene jugadores importantes y que pueden entrar al campo sin incovenientes. Es el caso de Alexis Arias, quien este año no ha tenido la regularidad de otros años, pero que de estar al 100 % puede ser titular en el equipo; además, también está Walter Tandazo, quien y se ha convertido en un recambio de garantías en el mediocampo, así como Matías Lazo que puede jugar en cualquier posición en la defensa. Otros futbolistas como Kenji Cabrera y Jefferson Cáceres son del gusto del técnico y han tenido buenas participaciones en el campeonato con Melgar.

Jugador Partidos Minutos Carlos Cáceda 12 1.080′ Horacio Orzan 12 1.080′ Cristian Bordacahar 12 1.054′ Bernardo Cuesta 11 983′ Leonel González 11 978′ Leonel Galeano 11 975′ Tomás Martínez 12 891′ Paolo Reyna 11 891′ Jean Pierre Archimbaud 11 744′ Brian Blando 12 722′ Matías Lazo 10 592′ Alejandro Ramos 8 494′ Walter Tandazo 12 350′ Jefferson Cáceres 11 288′ Kenji Cabrera 8 262′ Alexis Arias 6 85′ Diego Rodríguez 1 79′ Pablo Lavandeira 3 71′ Kevin Sandoval 4 57′ Sebastián Cavero 2 51′ Bruno Portugal 1 1′

*Minutos desde que Marco Valencia es DT de Melgar

El once base de Melgar

El 4-2-3-1 de Marco Valencia en Melgar. (Foto: buildlineup)

¿Cómo se explica el buen momento de Melgar?

El panelista de ‘A Presión’, Carlos Univazo, comentó a Depor sobre la influencia de Valencia. “Es importante para lo que es el plan de Melgar, que busca un poco parecido a lo que es Cristal: formar un equipo con jugadores de la localidad y jóvenes. Es un técnico que los ha dirigido desde menores y le sirve para el propósito actual que es tener un equipo de sus canteras”, aseguró.

Sin embargo, el periodista no cree que el ‘Rojinegro’ pueda considerarse candidato, ya que hay otros equipos que han armado mejores planteles y tienen mayores posibilidades. “De repente la pelea, pero no creo que sea candidato al título. La ‘U’ y Alianza son los candidatos porque sus presupuestos son muy superiores al del resto. Melgar puede ser un animador y tampoco se ha reforzado a mitad de año. No lo veo como candidato”, explicó al respecto.

Por su parte, Ricardo Montoya de L1 MAX también destacó el trabajo del técnico de Melgar. “La importancia de (Marco) Valencia es altísima, sobre todo por la cohesión grupal. Encontró puestos para futbolistas que no alternaban, apostó por chicos jóvenes, cuando salen jugadores el equipo no se resiente y van a buscar la victoria a todos lados”, expresó.

Sobre sus opciones para ganar el campeonato, el periodista señaló que: “Melgar es muy candidato porque tiene la cohesión grupal que se necesita, un técnico inteligente y una localía importante. El problema es cuán bueno es su plantel. Uno sospecha que los planteles de la ‘U’, Alianza y Cristal son un poquito mejores que los de Melgar. Están un escalón arriba y es lo único que le puede jugar en contra. Sin embargo, pese a que no tiene grandes estrella, tiene jugadores que rinden de 6 a 7 puntos para arriba y con eso pueden pelear”.





