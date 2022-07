Llegaste a Melgar a inicios de año. Era iniciar de nuevo en una ciudad y un equipo nuevo, ¿qué fue lo que te convenció?

Era empezar de cero. Pero, todos sabemos lo que es Melgar, lo que significa en el fútbol peruano y a nivel internacional. Sabía que era una linda oportunidad, un reto importante en mi carrera, porque (Melgar) es una institución que siempre pelea el torneo, que todos los años está en los primeros lugares, siendo protagonistas. Así que cuando se dio la oportunidad no lo pensé dos veces. Acepté la oferta que me hicieron llegar, hablé con el ‘tío’ Villamarín y se concretó. Sabía y sentía que llegaba a un equipo ganador en cuanto conocí a mis compañeros. El ambiente que hay aquí es espectacular. Estamos demostrando lo que somos con mucho esfuerzo, mucha solidaridad. La unión y la humildad es algo que nos caracteriza, porque es lo que nos permite estar en el momento que estamos ahora.

¿Fue difícil ingresar a un plantel como Melgar que ya estaba consolidado?

Yo sentía, y por mi personalidad, por la forma en cómo me manejo, que iba a caer bien en el equipo desde el primer momento. Sin embargo, mis expectativas fueron superadas totalmente. Afortunadamente, me encontré con compañeros con los que ya había coincidido en otros equipos, quienes me cobijaron, me recibieron de la mejor manera e hicieron que entre en confianza bastante rápido. Los líderes, también, fueron claves y muy positivos. Me recibieron de la mejor forma. Hay mucho respeto. Somos más que una familia y nos preocupamos por lo que tenga que pasar dentro del campo y fuera del mismo.

¿Cuál es la relación que tienen con la directiva del club?

La directiva nos da todo lo que está a su alcance para que nosotros como futbolistas nos enfoquemos solamente en jugar y rendir los fines de semana. Melgar es un equipo serio en todo aspecto, entonces estamos muy tranquilos y agradecidos. Tenemos gratitud hacia el dueño, la administración y todos los que componen la institución.

Maximiliano nació con un Campeonato y con la Clasificación a Cuartos bajo el brazo.

Gracias Papalindo, Virgencita y Yarita por permitir que nuestro bebito nazca sanito y salvo🙏🏽 Qué hermosa bendición!!



NO EN VANO SE NACE AL PIE DE UN VOLCÁN🌋👶🏻💪🏽 pic.twitter.com/xhWrFftaB3 — Jean Pierre Archimbaud Arriaran (@JpArchimbaud) July 7, 2022

Un gol ante River en un momento clave, ¿qué se te pasó por tu cabeza en ese momento?

Soñaba con hacer un gol y gritarlo. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Gritar el gol a todo pulmón. Por cómo se dio fue mucho más emotivo. Es algo que va a estar en mi corazón toda la vida. Es lo que un futbolista puede soñar. En ese momento, se me dio gracias al esfuerzo de mis compañeros que me ayudaron. Fue un gol muy bonito que va a quedar grabado siempre, en mi mente, al igual que en la de toda mi familia.

¿Cómo fue el recibimiento en casa?

Mi familia estaba muy contenta. Los mensajes no paraban de llegar. Mi esposa, mis hermanos, mis papás, acabó el partido y tenía mensajes de todos ellos. Son los que siempre están, incluso en los momentos no tan buenos. Y hay que valorar esos gestos.

Un gol que le permitió, fechas más adelantes, clasificar a cuartos a Melgar …

Por supuesto. Ese triunfo nos permite seguir peleando los primeros lugares. Esa fecha justo Racing también le gana a Cuiabá de visita en Brasil. Sabíamos que la victoria era vital. Hasta la última fecha llegamos con opciones de tentar una clasificación y lo celebramos como un logro muy importante, porque nos enfrentamos a tres clubes muy importantes.

En tres semanas se enfrentarán a Internacional, ¿nervios?

Hay sensaciones bonitas, porque son retos importantes los que se van a venir ahora, como ocurrió en los últimos meses. No hemos tenido tiempo de celebrar. Ganamos un partido importante con un rival directo en el torneo local y a los tres días teníamos que estar jugando la Copa Sudamericana en Uruguay, por poner un ejemplo. Luego, campeonamos el Apertura y a los tres días enfrentamos a Deportivo Cali para buscar la clasificación a cuartos de final. No ha habido momentos para celebrar. Todo ha sido muy rápido. Esta vez no va a ser la excepción. Queremos ir por esta línea, este camino, siendo muy humildes, trabajando al máximo, porque sabemos que va a haber una seguidilla de partidos importantes, que nos permitirán seguir avanzando en ambos torneos. Queremos ser campeones, es lo que nos propusimos a inicio de año

¿Cómo festejar dos triunfos en medio de la salida del profesor Néstor Lorenzo?

Desde que nos enteramos, nos pusimos muy felices, porque sabíamos que la oportunidad que tenía el profesor y todo su comando técnico era única y tenía que aprovecharla de todas maneras. En el poco tiempo que los conocí, me di cuenta que eran personas muy trabajadoras, A1, pero mejores seres humanos que es lo más importante. Estábamos felices y pendientes de cómo les va. Seguro que vamos a verlos. Desearles lo mejor y felices.

En las próximas Eliminatorias, cuando enfrentemos a Colombia, habrá sentimientos encontrados, entonces …

(Risas). No, por supuesto queremos que Perú gane, pero que también a ellos les vaya muy bien, porque se lo merecen. Estoy seguro de su capacidad de todo lo que pueden hacer como comando técnico. A la Selección Colombiana le irá de forma exitosa.

¿Qué es lo que más resaltas del trabajo del profesor?

El día a día es muy intenso. Cualquiera puede jugar, tener opción de estar en el once titular el fin de semana. Es un gran estratega, más allá de ser un buen DT. Conoce mucho el medio, sabe bastante de su trabajo. Si me das a elegir algo, te diría ello, que es un gran estratega, sabe plantear los partidos. Hemos ganado encuentros muy difíciles en plazas bastante complicadas, y eso es mérito suyo, por lo que trabajaba en el día a día. Hacía ejercicios de presión, de salida, del bloque medio. Además, siempre estaba respaldado por su comando técnico que nos daban las otras herramientas para llegar de la mejor forma al partido.

¡Felicitaciones Néstor Lorenzo! 🏆



Felicitamos a nuestro D.T. por la obtención del Torneo Apertura de la Primera División del Perú con su club el Melgar de Arequipa



🤙👏 pic.twitter.com/DVL9MosdVn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 3, 2022

¿Cómo se trabajó el aspecto psicológico?

Desde la pretemporada tuvimos sesiones con Marcelo Roffe, que es un psicólogo argentino, que tuvo la posibilidad de trabajar con el profesor Nestor cuando estuvo al lado de Pekerman en Colombia. Vino, nos dio sesiones, tanto en la pretemporada como cuando jugamos antes de River y ahora último contra Grau en el torneo local. Fueron sesiones bastante amplias de relajación, meditación. Nos preparaba para lo que pudiera pasar de cara al futuro. Hacíamos trabajo en equipo, cosas por el estilo, que nos permiten y ayudan un montón a superar y dejar de lado esas cosas negativas que pueden pasar por tu cabeza durante distintas situaciones. Porque a veces aparece esa vocecita mala que te dice cosas negativas aunque no quieras. Y para ello su ayuda ha sido muy importante. Además, fue vital en nuestro desarrollo como personas, profesionales.

¿Y Rafaela Pacheco?

La psicóloga Rafaela viene trabajando mucho tiempo en el club. No he tenido la posibilidad de conversar con ella, pero sí lo han hecho bastantes compañeros, de Reserva sobre todo, y del plantel profesional. Las referencias son las mejores. Seguro en algún momento tendremos alguna chamba con la señorita Rafaela. Un psicólogo deportivo hoy en día, en un equipo de fútbol, es muy importante.

¿Cuáles han sido tus primeras impresiones del profesor Lavallen?

Muy buenas. Bastantes. Han llegado con una predisposición espectacular. Nosotros como futbolistas nos damos cuenta y tiene un grupo de trabajo bastante bueno, bastante importante, que nos está ayudando a seguir creciendo. Nosotros también estamos ayudándolos a ellos para que puedan conocer más del fútbol peruano y puedan tener mayores herramientas. Están abiertos a escuchar con una humildad impresionante. Lo hemos recibido de la mejor manera y el profe tiene una predisposición tremenda.

¿Les entregaron el plato repuesto?

Aún no. Pero lo deben hacer. Más que nada por respeto al club, cuerpo técnico, futbolistas. Es algo importante, simbólico, que has conseguido y lo has ganado fecha a fecha en un torneo tan complicado como es el peruano, donde la geografía es totalmente difícil. Más que nada por eso. Se trata de respeto, que cualquier equipo lo tiene que merecer. Por redes me enteré que habrá entrega de otro plato y estamos a la espera, porque todavía no llega. Seguro que en su momento lo hará. Ojalá no vuelva a ocurrir con otro club

Melgar recibió trofeo que se desarmo por parte de la Liga 1. (Foto: Instagram)

¿Torneo Clausura, Copa Sudamericana o Copa Bicentenario?

Melgar cada torneo que juega siempre va a ir con la mejor y mayor expectativa. Tenemos un plantel amplio y podemos jugar tranquilamente los campeonatos que tengamos a la par. El partido del domingo contra Cristal es una final más que tenemos, pero también ya estamos mirando de reojo la Sudamericana. Cristal no es fácil. Es un gran equipo, tiene un excelente DT.

¿Qué opinas de la salida del profesor Ricardo Gareca?

Ha sido una noticia muy triste para todos los peruanos, porque el profe dejó muchas enseñanzas, dejó huella con todo lo que ha conseguido. Fueron siete años de éxito. Uno como hincha está muy agradecido por lo que pudo hacer con la selección. Cuando mis colegas hablan del profe Gareca siempre se expresan de la mejor manera, y por algo es. Le ha dejado cosas bonitas al país. No se pudo quedar, da pena, tristeza, y solo queda desearle lo mejor. Le irá bien, es un técnico exitoso, ganador, lo ha demostrado donde ha estado. Nos puso en lo más alto jugando un Mundial y una final de Copa América.





