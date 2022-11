Comenzó la cuenta regresiva para la semifinal de vuelta que se disputará este domingo entre Sporting Cristal vs. Melgar. Si bien el ‘Dominó' se llevó la victoria (2-0) en el encuentro de ida, son conscientes de que no pueden dar ventajas y mucho menos ante un equipo como los ‘rimenses’. Por ello, el comando técnico, encabezado por Pablo Lavallén, mandará su mejor once al Estadio Nacional con el objetivo de sellar su clasificación a la gran final, instancia donde los espera Alianza Lima.

Es necesario mencionar que, para este cotejo, el elenco rojinegro ya podrá contar con los centrales Leonel Galeano y Alec Denemoustier, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones. Por ello, ambos futbolistas regresarán a la zaga, la cual será completada con Alejandro Ramos y Paolo Reyna.

En la zona media, Lavallén alternaría con Horacio Orzán, Walter Tandazo y Alexis Arias, quienes se perfilan desde el inicio en este segundo duelo ante Sporting Cristal. Mientras que Martín Pérez Guedes y Cristian Bordacahar se mantendrían en la ofensiva de Melgar, acompañando a Bernardo Cuesta, capitán y goleador del ‘Dominó'.

Dicho todo esto, la alineación que alista Melgar ante el conjunto celeste es la siguiente: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Denemoustier, Leonel Galeano, Paolo Reyna, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal vs. Melgar: fecha y hora del partido

Sporting Cristal y Melgar regresarán a la acción este domingo 6 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Nacional, de Lima. El encuentro será transmitido por las señales de GOLPERU y Movistar Play para todo el país. También podrás encontrar las incidencias con el minuto a minuto que te brindará Depor.

Cabe resaltar que el equipo arequipeño venció 2-0 a los ‘rimenses’ en la semifinal de ida. En caso los dirigidos por Roberto Mosquera logren igualar la serie, el encuentro no tendrá alargue, por lo que el pase a la final se definirá desde los penales.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR