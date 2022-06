Melgar sumó de a tres en su último partido frente a Sport Boys, por la jornada 17 del Torneo Apertura. Está a dos fechas de saber si se corona o no campeón del certamen (en la Copa Sudamericana también vive un gran presente tras clasificar a octavos), algo que el propio Néstor Lorenzo lo sabe y espera que se cumpla, antes de partir hacia Colombia, donde asumirá su nuevo cargo como DT de la selección ‘cafetera’.

En ese sentido, afirmó en conferencia de prensa al término del cotejo disputado en el estadio Alberto Gallardo, que “estoy muy agradecido a todo lo que he vivido en Melgar, sobre todo en este segundo año y ojalá que lo dejemos en la mejor posición posible”. Asimismo, se refirió a los retos que asumió, desde su llegada en el 2021.

Al respecto, elogió el desempeño de sus dirigidos, tanto en el campeonato local como en la Copa Sudamericana, lo que permitió que puedan mantenerse en la cima del Apertura (37 puntos a dos fechas de concluir el torneo) y la clasificación a los octavos de final del segundo certamen (tendrán a Deportivo Cali como rival en duelos de ida y vuelta).

“Se están cumpliendo objetivos, con un equipo de jugadores que, más allá de su versatilidad, se llegó a formar gran grupo humano y que nos ha permitido pelear en dos frentes”, manifestó a la prensa. No obstante, tampoco dejó de lado el partido que jugaron el último domingo, a la espera de los resultados que se den en las siguientes jornadas.

Sobre el choque que tuvieron frente a la Misilera, no dudó en admitir que fue un partido ajustado: “Boys nos hizo un gran partido, nos quitó la pelota por momentos y no nos sentimos cómodos en los contragolpes, no tuvimos claridad, el equipo se frustró varias veces, fue un partido muy disputado. El Boys fue un gran rival y fuimos justos vencedores”.

Finalmente, destacó cómo sus jugadores pudieron sacar adelante un duelo trabado, para así sacar los tres puntos. “Se trabaja tanto en defensa como ataque, ya que la pelota parada puede definir un encuentro. Cuando no se puede abrir en jugada, en una pelota parada tenemos buenos pateadores y gente que va bien arriba”, explicó.





