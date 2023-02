FBC Melgar tenía un plan trazado para este 2023, el cual consistía en la nacionalización de dos de sus jugadores más desequilibrantes en el campo, Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. Si bien cumplió con los documentos requeridos, solo la documentación de uno de ellos prosperó, lo que genera cierta incertidumbre en el comando técnico del equipo.

Así lo dio a conocer el técnico argentino Pablo Lavallén, quien explicó que solo los documentos del ‘Capitán’ lograron pasar, aunque de momento aún no tengan respuesta sobre su solicitud de nacionalización, mientras que los de Cristian Bordacahar no salieron como esperaban.

“Hasta ahora no se ha solucionado la nacionalización de Bernardo Cuesta, que es el jugador que nosotros tenemos apuntado para que se dé. Lo de Bordacahar ya se desestimó hasta el semestre que viene y eso también genera incertidumbre e incomodidad”, indicó el estratega en diálogo con los medios de comunicación.

A ello, agregó que “si nosotros tenemos que jugar este fin de semana, ya tenemos que definir quién va en lista y quién no, si anotamos a un jugador y otro queda colgado. Son situaciones que no ayudan, menos con el contexto social y deportivo en el que estamos”. Cabe mencionar que Melgar fue uno de los seis clubes que no se presentó a jugar en la fecha 3 del Apertura, pues está en contra del manejo de la FPF sobre los derechos de TV.

Panorama complicado

El último martes, los seis clubes que mantuvieron su postura de no jugar la tercera fecha del Apertura (entre los que está Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Municipal) tuvieron una reunión con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a fin de llegar a acuerdos que permitan la continuidad del torneo local, pese a las sanciones impuestas por dichas faltas.

La consigna es que este miércoles puedan retomar el diálogo, a fin de llegar a un acuerdo que pueda poner punto final a las disputas por los derechos de transmisión. De momento, se sabe que hay predisposición de dichos equipos por jugar la cuarta jornada del campeonato, pero recién este miércoles se definirá.





