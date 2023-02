El último fin de semana, Melgar sufrió su segunda derrota consecutiva, en lo que va de la Liga 1 (más allá del partido que perdió por walk-over). Pero no es la única mala noticia alrededor del ‘León’: tendrán la ausencia de su DT Pablo Lavallén para los próximos seis encuentros, luego de que fuera sancionado por agresión física a un juez de línea.

De acuerdo con el informe arbitral de Michael Espinoza, juez encargado del duelo frente a Deportivo Municipal el pasado lunes 13 de febrero, el estratega argentino golpeó al juez asistente Abraham Loayza, por un reclamo. En diálogo con RPP, Henry Gambetta, jefe de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), manifestó que este tipo de actos no se deben repetir.

“El informe que nos remite el árbitro consigna una situación al minuto 18, donde el técnico de Melgar le aplica tres golpes con el puño en la parte baja de la espalda al asistente, en un momento de desesperación”, sostuvo Gambetta sobre Lavallén, a lo que agregó que “este tipo de situaciones no las vamos a permitir”.

Un detalle a señalar es que, debido a la polémica que todavía se mantiene por los derechos de transmisión, dichas acciones no cuentan con un respaldo audiovisual que evidencien la veracidad de lo que cita el acta. “Lamentablemente no hay imagen que refuerce ese informe, pero confiamos en lo que dicen los árbitros”, indicó.

La respuesta de Pablo Lavallén

Tras estas acusaciones, el técnico Pablo Lavallén dio su versión de los hechos. “Pablo Magnin tuvo que salir de la cancha, porque tenía unas pulseras. Salió como cinco minutos y le dije al línea que lo deje entrar. Estábamos con un jugador menos. No hacía caso. La jugada estaba del otro lado y eso fue toda la charla”, dio a conocer.

A todo ello, añadió que Espinoza lo expulsó: “Me explicó la situación de mi jugador y se fue. Le dije ‘por qué me expulsaba’. Vuelvo con el línea Abraham porque en ningún momento lo insulté ni verbalmente. Me dijo que había formas y formas de reclamar. Eso fue todo. Cuando vi el informe quedé sorprendido”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.