Melgar perdió el invicto en Arequipa, con la derrota (1-0) de este domingo a manos de Sporting Cristal. El ‘Dominó' no encontró cómo vencer la resistencia del arquero Alejandro Duarte y el resultado fue lamentado por el entrenador Pablo Lavallén, que registró su primera derrota desde que asumió la dirección técnica del equipo, perdiendo también el liderazgo en la tabla de posiciones acumulada.

“El primer tiempo, salimos quizás con una marcha menos. Por momentos, dejamos que el rival circule la pelota con bastante facilidad. Nos faltó un poquito más de agresividad a la hora de salir a tomar marcas. Cristal es un equipo que mueve bien la pelota, de derecha a izquierda, y llegábamos siempre un segundito tarde”, admitió el argentino, en conferencia de prensa que transmitió GOLPERU.

Lavallén admitió que Melgar le faltó ideas para concretar sus jugadas. “En el primer tiempo, ellos tuvieron uno o dos más que pudieron haber convertido. En el segundo tiempo, corregimos un poco, pero nos terminó faltando ideas para llegar con más claridad”, analizó el técnico.

El estratega confesó que “da bronca perder el primer partido en casa y, sobre todo, ante nuestro más cercano perseguidor, pero el gol llegó muy rápido y, por nuestra desesperación”. Por último, prometió trabajar con su grupo para hacer respetar la casa en sus próximos desafíos, tal y como lo había hecho en lo que va del año, con catorce victorias consecutivas.

“Seguiremos trabajando fuerte para mejorar algunos aspectos que hoy no hicimos bien. Melgar tiene una localía muy fuerte y haremos todo lo posible para que no se escapen más puntos. A veces, estos golpes sirven para darnos cuenta que no todo está bien, por lo pronto hoy nos faltó estar más concentrados, el tema mental fue determinante”. sentenció.





