Melgar no ha tenido el campeonato esperado, perdiendo puntos de local. Estos resultados lo han perjudicado en el acumulado, pues, a dos partidos de que culmine el Torneo Clausura, le queda pelear por uno de los cupos a las rondas preliminares de la Copa Sudamericana. Este hecho ha afectado a más de un jugador, especialmente a Joel Sánchez.

“Como arequipeño siento un poco más el tema de las derrotas. La verdad, siento bastante no poder estar más arriba y no estar peleando algo más importante a esta altura. Estamos en deuda, yo me siento en deuda, porque hemos dejado pasar este semestre y no hemos conseguidos los objetivos”, manifestó Sánchez, a la salida del entrenamiento de Melgar.

El ‘Dominó’ solo ha sumado cinco victorias, tres empates y siete derrotas en lo que va del Torneo Clausura. Con esos resultados, se ubica en el noveno puesto de la tabla acumulada, tratando de pelear por un cupo a la Sudamericana.

Joel Sánchez expresó su descontento por los partidos perdidos en el Torneo Clausura. (Foto: Agencias)

“Estamos muy preocupados y tristes, porque a esta altura no tenemos nada seguro, ningún campeonato internacional, así que es un motivo para preocuparse”, indicó a la prensa; además, precisó que uno de los factores que perjudicó más al equipo. “Lo que nos faltó este año fue hacernos fuertes de local, que es algo que nos ayudó el año pasado para lograr el Clausura”, agregó.

Melgar viajará este fin de semana a Trujillo, para medirse ante César Vallejo el domingo a las 6:30 p.m. en el Mansiche, por la fecha 16 del Torneo Clausura. Mientras que para la última jornada del campeonato vuelve al monumental de la UNSA para recibir a Cantolao.

