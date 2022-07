Le pesa todo el hincha rojinegro como el mismo Néstor Lorenzo. Horacio Orzan salió retirado en camilla en el duelo de Alianza Atlético vs. Melgar, elencos que se midieron en el Melanio Coloma, por la última fecha del Torneo Apertura. Esta situación ha generado preocupación en la interna del equipo y a los hinchas, pues uno de los pilares del conjunto rojinegro no estará en la vuelta de la Copa Sudamericana.

El futbolista pidió el cambio a los 39 minutos de juego, por lo que queda descartado para el encuentro frente a Deportivo Cali en el Monumental de a UNSA. A falta dlel parte médico, para corroborar el estado físico del volante, el mismo Horzan aseguró que no llega: “Muscularmente, no llego. Sentí algo que no había sentido”, declaró para GOLPERU, en el post partido.

Melgar vs. Alianza Atlético: los próximos retos de ambos

Melgar, luego del decisivo partido en Piura, tendrá que empezar a trabajar pensando en la Copa Sudamericana. El cuadro rojinegro empató sin goles ante Deportivo Cali en Palmaseca y tendrá que definir si avanza o no a la siguiente etapa de la competición, el próximo miércoles.

El choque entre los de Néstor Lorenzo y los colombianos se disputará el próximo miércoles 6 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA a partir de las 7:30 p.m. Luego, Melgar iniciará los trabajos para su debut en el Torneo Clausura ante Mannucci.

Por su parte, Alianza Atlético, luego de quedar sin opciones de levantar el trofeo del primer torneo del año hace algunas jornadas, empezó a ver la tabla acumulada. En su primer partido en el Clausura chocará ante UTC en Cajamarca. El partido está programado para el 18 de julio a las 3:30 p.m.





