Desde Arequipa, Melgar vs Atlético Grau jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 12 del Torneo Clausura 2024, este lunes 23 de septiembre. Este encuentro arrancará a las 8:00 de la noche (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Los dirigidos de Marco Valencia afrontan un nuevo reto frente a un durísimo rival equipo como el ‘Patrimonio de Piura’, ambos equipos con diferentes ambiciones. El ‘Dominó' con la obligación de ganar para no alejarse del primer lugar y seguir manteniendo el sueño de ganar el Torneo Clausura; por otro lado, Atlético Grau con la posibilidad de seguir sumando para mantenerse en zona de copas internacionales.

El elenco arequipeño viene de sacar un punto ante Mannucci en Trujillo, luego de ir perdiendo abajo por 1-0 e igualarlo por intermedio de Jean Pierre Archimbaud de cabeza, en la última jugada del partido. Un empate que para los jugadores del ‘Dominó' fue un resultado negativo, teniendo en cuenta que se complicaron en la lucha por la cima.

“Desde que Marco está con nosotros, solo hemos perdido tres partidos. Creo que debemos valorar los resultados; nos hemos enfrentado a equipos difíciles, en escenarios complicados, y estamos a cuatro puntos en el Clausura y en la tabla acumulada. Queríamos ganar, pero el empate nos mantiene en la pelea”, dijo Tomás Martínez tras el 1-1 ante Mannucci.

Por otro lado, Atlético Grau llega más entonado luego de sacar una victoria importante en Sullana ante Alianza Lima, con gol de penal de Patricio Álvarez. Un resultado histórico para los ‘albos’, pues fue su primer triunfo contra los ‘íntimos’ en 51 años. Motivados por ello, irán a Arequipa en busca de seguir rascando puntos y soñar con la Copa Sudamericana.

“Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la Liga con jugadores de mucha jerarquía, pero los chicos están muy preparados para hacer un gran partido”, declaró Ángel Comizzo sobre lo que será el partido contra Melgar, en declaraciones recogidas para Best Cable. Cabe señalar que el último enfrentamiento entre ambos fue para el ‘Dominó', con victoria 2-1 en Piura.

Melgar: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 19/09/24 Mannucci 1-1 Melgar Liga 1 15/09/24 Melgar 2-0 Los Chankas Liga 1 07/09/24 Melgar 3-0 Comerciantes Unidos Liga 1 25/08/24 Cienciano 3-1 Melgar Liga 1 21/08/24 Melgar 2-0 Sporting Cristal Liga 1

Atlético Grau: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 18/09/24 Atlético Grau 1-0 Alianza Lima Liga 1 14/09/24 Sport Boys 0-0 Atlético Grau Liga 1 01/09/24 Unión Comercio 1-2 Atlético Grau Liga 1 26/08/24 Mannucci 1-1 Atlético Grau Liga 1 21/08/24 Atlético Grau 1-1 Los Chankas Liga 1

Melgar vs Atlético Grau: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 21/04/24 Atlético Grau 1-2 Melgar Liga 1 07/07/23 Melgar 3-0 Atlético Grau Liga 1 04/02/23 Atlético Grau 3-0 Melgar Liga 1 24/19/22 Atlético Grau 2-1 Melgar Liga 1 25/06/22 Melgar 1-0 Atlético Grau Liga 1

¿A qué hora juegan Melgar vs. Atlético Grau?

Melgar vs. Atlético Grau está programado para este lunes 23 de septiembre desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; mientras que en México a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver Melgar vs. Atlético Grau?

Melgar vs. Atlético Grau será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

¿Dónde juegan Melgar vs Atlético Grau?

El encuentro entre Melgar y Atlético Grau, que se llevará a cabo este lunes, se desarrollará en el Estadio Monumental de la UNSA, también conocido como Estadio Monumental Virgen de Chapi. Este estadio multiusos peruano está ubicado en la ciudad de Arequipa y fue inaugurado el 30 de julio de 1995. Con una capacidad para 60,370 espectadores, el recinto deportivo de la ‘Ciudad Blanca’ es uno de los recintos deportivos más grandes y emblemáticos del país.

Estadio Monumental de la UNSA. Foto: Liprofa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR