Melgar vs. Deportivo Binacional se enfrentan este sábado en Arequipa. El ‘Dominó’ quiere mantener la punta. Y para eso deberá derrotar a su ex vecino por primera vez en el año. En el Torneo de Verano no pudo ante los celestes: empataron dos veces (1-1 y 2-2) en la UNSA. Pero ahora, con su nuevo DT, se quiere sacar el clavo.

Eso la sabe bien el capitán Bernardo Cuesta. “De a pocos iremos entendiendo la idea del nuevo entrenador. No nos sentimos favoritos, Binacional ya demostró que es un buen equipo y ha complicado a varios”, dijo.



Con el regreso de Valdivia y Míguez -no estuvieron ante Huancayo, porque fueron expulsados en la segunda fecha - Melgar suma experiencia en su oncena inicial.

Para Binacional , la UNSA es cancha conocida. Sus primeros partidos en la profesional los jugó ahí. Andy Polar, arequipeño de nacimiento y una de las revelaciones del año, va por el triunfo.



“Va a ser un choque de titanes, un duelo de poder a poder. La tercera es la vencida y esperamos que se nos dé. Estamos seguros de ganar”, lanzó. El duelo está pactado. Que gane el mejor.

Melgar vs. Binacional: Posibles Alineaciones

Melgar: Diego Penny; Giancarlo Carmona, A.Deneumostier, Minzún Quina, Jean Pierre Valdivia; Pablo Míguez, Alexis Arias, Emanuel Biancucchi; Omar Tejeda, Bernardo Cuesta y Hernán Rengifo.



Binacional: Michael Sotillo; Christian Laura, John Fajardo, Víctor Balta, Jeickson Reyes, Mauro Vila, Edson Aubert, C.Caraza, Andy Polar; Milton Benítez y Víctor Ferreira.

