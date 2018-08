Melgar vs. Real Garcilaso se enfrentan este miércoles en Arequipa en duelo válido por la fecha 10 del Apertura (Gol Perú/ 5:45 pm). El cuadro arequipeño quiere olvidar la goleada ante Deportivo Municipal y los cusqueños buscan sumar otra victoria.

No es un partido más. Primero, porque Melgar y Real Garcilaso son los equipos que sacan la cara por el sur en Primera. Además, en juego está gran parte de sus chances en el Apertura.

Para Melgar este duelo tiene sabor a revancha. El último domingo cayó goleado 4-0 ante Municipal y en casa no puede tropezar.

El ‘Rojinegro’ tiene cuatro bajas: Bernardo Cuesta y Hernán Rengifo por lesión, Minzún Quina por expulsión y Emanuel Biancucchi por acumulación de amarillas.



Lus Ibérico será el referente en ataque. “Contra Cristal y ‘Muni’ me tocó entrar y me quedé con las ganas de anotar, espero ahora sí se me dé”, dijo.

Garcilaso llega motivado tras ganarle 1-0 a Comerciantes Unidos. Y tiene una buena racha ante Melgar que desea mantener: en los últimos cinco partidos sumó tres triunfos y dos empates. Ambos darán todo por el triunfo y solo uno podrá festejar.

Melgar vs. Real Garcilaso: posibles alineaciones

Melgar: D.Campos; C.Vásquez, J.Narváez, P.Fuentes, N.Loyola; P.Míguez, A.Arias, P.Arce, J.Villamarín; K.Ruíz y L.Ibérico.

Real Garcilaso: D. Morales; Á. Pérez, J. Lojas, L. Kontogiannis, A. Cossio; M. Aucca, J. Tragodara, J. Landauri, I. Santillán, A. Ramúa y J. Vidales.