Bernardo Cuesta encendió los ánimos en el campo, luego de que dos jugadores de Sport Boys, incluyendo a ‘Cachito’ Ramírez, lo tumbaran en área rosada, a la espera de un tiro de esquina a favor de Melgar. La pelea duró algunos minutos, pero sin expulsiones, pese a la falta. Ambos elencos se midieron en el Alberto Gallardo por la Fecha 17.

A los 71′ del partido, Alexis Arias lanzó un remate, desde la esquina de campo rival, abriendo la posibilidad al ‘Dominó' de poder anotar el segundo tanto, en una jugada de pelota parada. No obstante, en la fricción por el control del balón, dos jugadores tumbaron a Cuesta, incluso hubo algunos golpes.

Esto generó al molestia del jugador, que trató de defenderse, hasta después de pararse. La gresca tardó pocos minutos, hecho que no fue detenido por el árbitro, ni evidenció para sancionar la falta. Al término del incómodo momento, el duelo continuó con cinco minutos más extras. Finalmente, el resultado siguió a favor de Melgar.

Melgar vs. Sport Boys: lo que les viene

Melgar sigue en la cima de la tabla de posiciones, pero necesita seguir sumando más puntos para quedarse con el título del Apertura. Sus próximo rivales saben que no será sencillo enfrentarlos, pero buscarán parar la maquinaria arequipeña. Su próximo encuentro será frente a Atlético Grau en Arequipa.

No obstante, como está a un punto de distancia de Sport Huancayo, no puede descuidar ninguno de los partidos. En caso los del ‘Rojo Matador’ no sumen de a tres, solo tendrán que ganar el duelo de la jornada 18 para asegurar el torneo.

Sport Boys, por su parte, descansará la siguiente fecha y deberá esperar hasta la última jornada para competir, nuevamente de local, contra el cuadro de Huancayo. Los rosados se ubican en el puesto 12 y quieren seguir sumando, pues su objetivo es estar en un torneo internacional la siguiente temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.