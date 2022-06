Kevin Quevedo abrió el marcador del partido de Sport Boys frente a Melgar en el estadio Alberto Gallardo, en un segundo tiempo que exigía goles, por lo demostrado en los primeros 45 minutos. El atacante aprovechó un centro preciso para colocar el 1-0 para los rojinegros.

A los 54′ del compromiso, apareció Leonel Galeano por la banda para lanzar un pase directo al área, donde Quevedo estaba cerca y así buscar el primero de los arequipeños. De este modo, el elenco de Néstor Lorenzo continúa nuevamente en la cima de la tabla de posiciones.

De cerrar el duelo con victoria, el ‘Dominó' suma 37 puntos, lo que lo coloca a cuatro de distancia de Sport Huancayo, que pelea por alcanzar a los arequipeños. Eso sí, los rosados han tenido llegadas importantes en terreno rojinegro, por lo que no se deben confiar.

Melgar vs. Sport Boys: lo que les viene

Melgar sigue en la cima de la tabla de posiciones, pero necesita seguir sumando más puntos para quedarse con el título del Apertura. Sus próximo rivales saben que no será sencillo enfrentarlos, pero buscarán parar la maquinaria arequipeña. Su próximo encuentro será frente a Atlético Grau en Arequipa.

No obstante, como está a un punto de distancia de Sport Huancayo, no puede descuidar ninguno de los partidos. En caso los del ‘Rojo Matador’ no sumen de a tres, solo tendrán que ganar el duelo de la jornada 18 para asegurar el torneo.

Sport Boys, por su parte, descansará la siguiente fecha y deberá esperar hasta la última jornada para competir, nuevamente de local, contra el cuadro de Huancayo. Los rosados se ubican en el puesto 12 y quieren seguir sumando, pues su objetivo es estar en un torneo internacional la siguiente temporada.





