Un duelo más sin poder jugarse por el conflicto sobre derechos de transmisión. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el partido entre Melgar vs. Sport Boys por la jornada 6 de la Liga 1 quedó suspendido por falta de garantías. Este encuentro se sumó al Binacional vs. Sporting Cristal, que también será reprogramado por el mismo inconveniente. Se trata de un problema que parece no tener fin.

El Melgar vs. Sport Boys estaba programado para jugarse el domingo 26 de febrero en Arequipa. Sin embargo, el duelo no se jugará debido a que se conoció la intención del cuadro ‘rojinegro’, que aseguró que no iba a permitir la transmisión del encuentro. La FPF tomó conocimiento de esta medida y suspendió el duelo.

“El día de hoy en entrevista a un medio de comunicación, se informó la intención del Club FBC Melgar de no permitir la transmisión del encuentro que jugaría como local contra el Club Sport Boys, programado para el 26 de febrero, a cargo de Liga1 Max, señal acreditada por la FPF”, apuntó la Federación en un comunicado.

“En ese sentido, de acuerdo con la reglamentación vigente, la FPF ha tomado la decisión de reprogramar el partido entre FBC Melgar y Sport Boys, correspondiente a la fecha 6, al no contar con las garantías necesarias para que se realice sin altercados de ningún tipo y sin que se pongas en riesgo la integridad de las personas involucradas, como es propio de un evento deportivo en donde debe primar la legalidad y el fair play en todos sus niveles. La nueva fecha y horario del encuentro serán comunicados durante los próximos días”, añadió.

FPF confirmó que el Melgar vs. Sport Boys quedó suspendido. (Foto: FPF)

Binacional vs. Cristal tampoco va

La FPF suspendió el partido entre Deportivo Binacional y Sporting Cristal por la fecha 6 de la Liga 1, que se iba a jugar este viernes 24 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La FPF dejó claro que no cederá su brazo a torcer y no reconocerá ningún acuerdo que se haya llevado después de octubre de 2019, fecha en que fueron aprobados los estatutos vigentes

“En ese sentido, de acuerdo con la reglamentación vigente, se tomó la decisión de reprogramar este partido de la Fecha 6, al no contar con las garantías necesarias para que se realice sin altercados de ningún tipo y sin que se ponga en riesgo la integridad de las personas asistentes, incluyendo al personal del broadcaster autorizado por la FPF, a los oficiales delegados del partido y al equipo arbitral, como es propio de un evento deportivo en donde debe primar la legalidad y el ‘fair play’ en todos sus niveles. La nueva fecha y horario del encuentro serán comunicados durante los próximos días”, apuntó el máximo ente rector del fútbol peruano.





