Desde el Callao, Melgar vs. UTC medirán fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO| ONLINE) por la Fecha 7 de la segunda fase en el campeonato local. El cuadro rojinegro sigue de fiesta por el aniversario de Arequipa, por lo que no pasarán la oportunidad de regalarles otra victoria a sus hinchas, aunque el ‘Gavilán del Norte’ no será rival sencillo.

Melgar y UTC se enfrentarán este martes 17 de agosto a la 1:15p.m. en el estadio Miguel Grau. Este encuentro podrás verlo a través de la señal de GOLPERU y también vía streaming por Movistar Play. Las incidencias, el minuto a minuto y cada detalle de este cotejo estará en Depor.

Melgar perdió el liderazgo en la tabla de posiciones de la Fase 2, luego de empatar 3-3 contra Alianza Atlético. Aunque el ‘Dominó’ marcó sus tres goles solo en el primer tiempo, para el complemento no lograron mantener la diferencia de tantos, llegando a perder los dos puntos extras que hubieran sido de ayuda.

Ahora, el elenco de Néstor Lorenzo saben que no deben escapar la oportunidad de seguir sumando goles y puntos, pues tienen como objetivo volver a la Copa Libertadores. Además, tienen una motivación extra, el aniversario de la ciudad del club, por el cual tendrían pensado usar la camiseta conmemorativa que diseñaron.

Por su lado, UTC sumó su primera victoria en la Fase 1, tras ganar por 2-1 a Cusco FC el último fin de semana. Ello fue un fuerte golpe anímico para el equipo, que hasta la jornada 5 solo tuvo empates y derrotas. Ahora, contra el conjunto rojinegro, el ‘Gavilán del Norte’ planea poner su mejor artillería para quedarse con el triunfo.

“Sabemos que Melgar es un equipo duro, que juega muy bien. Sale a buscar los partidos, a presionar arriba, como nosotros, y sabemos que si hacemos bien las cosas les podemos ganar. Vamos a trabajar en estos días para seguir en la senda del triunfo”, manifestó Gaspar Gentile, delantero de UTC, para Palco Vip.





