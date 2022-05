“En Melgar siempre tratamos de competir”, nos dice Carlos Cáceda al otro lado de la pantalla, mientras esboza una sonrisa cuyo significado tiene por detrás el buen presente que vive con el conjunto arequipeño. Hoy, los rojinegros pelean el primer lugar del Apertura de la Liga 1, apenas con un punto menos del líder Sport Huancayo. Y a nivel internacional son el mejor equipo peruano, y se ubican en la cima del Grupo B de la Copa Sudamericana.

- ¿Cuál es tu postura sobre el buen momento que atraviesa Melgar en Liga 1 y Sudamericana?

Estamos peleando en los dos torneos. Creo que esto se debe al buen trabajo que venimos haciendo como equipo y al gran desempeño del comando técnico. Al que le ha tocado entrar, en cada partido, lo ha venido haciendo de la mejor manera. Aun así, todavía falta para que culmine la temporada y tenemos que seguir trabajando para lograr el objetivo.

- Juan Carlos Oblitas le dijo a Depor días atrás que el buen momento que atraviesa Melgar no es una ‘hazaña’, sino producto del trabajo que viene haciendo el club desde hace años. ¿La interna lo considera de esta forma?, ¿cómo los trata la institución?

Melgar es una institución muy seria, con buena logística, que siempre trata de darle lo mejor al jugador para que podamos hacer lo que más nos gusta en el campo de juego y no tener que pensar en otra cosa que no sea fútbol. Como dice el profesor Juan Carlos Oblitas, en Melgar siempre tratamos de competir, no participar, sino competir en los torneos, que es muy importante. Entonces, sabiendo que Melgar y cada jugador tiene que dar lo mejor de sí en cada partido, se ven los resultados. Además, este año trataremos de alcanzar la Libertadores, de cara a la próxima temporada, ese es nuestro objetivo.

- ¿Cómo es el trabajo del profesor Néstor Lorenzo?

El profesor para mí es una persona muy inteligente. Muy capaz. Lleno de mucha experiencia, que trata siempre de transmitirnos mucha tranquilidad para que podamos desenvolvernos mejor en el campo de juego. Tratamos, además, toda la semana de trabajar la información que nos da el técnico para plasmarlo el día del partido.

- Jugar un torneo internacional no es sencillo, más aún por la seguidilla de partidos con el torneo local. ¿Cómo trabajan el tema mental?

Estamos trabajando a la par de un psicólogo, Marcelo, un argentino. Siempre trata de darnos charlas. Él ha estado viniendo a Arequipa y la verdad es que nos suma un montón para lo que hoy estamos viviendo.

- A los clubes peruanos aún les cuesta la Copa Libertadores. Tú que has podido participar en ambos torneos, desde tu experiencia, ¿a qué se debe el nivel mostrado?

Es difícil hablar de los otros equipos. Pero es complicado. Como todo peruano, trato de apoyar siempre a todo club que participe en un torneo internacional. Espero que mejoremos por el bien del Perú.

- Melgar juega la próxima fecha ante Racing en la Sudamericana. No estarás presente por suspensión. ¿Qué se te vino a la mente cuando te muestran la roja ante River Plate de Uruguay?

Fue una jugada fortuita. Un pelotazo del defensa que prácticamente la sacó de la nada y tuve que salir. En realidad, no quise agarrarla con la mano. Me tiré para ganar el cuerpo y me chocó en la mano, pero no fue nada adrede. Tocó hacer eso. Gracias a Dios igual pudimos ganar el partido y seguimos en carrera.

- Jorge Cabezudo ingresó bastante bien, ¿cómo lo viste desde el banco?

Vi un poco porque me estaban queriendo meter al camarín, pero en la repetición del partido pude darme cuenta que ingresó bastante bien. Creo que es el reflejo del trabajo que realizamos toda la semana con el profesor Alejandro (Otamendi). Al que le toque jugar este partido (ante Racing), sé que lo hará de la menor manera. También están Ricardo Farro y Ricardo Bettocchi que lo pueden hacer bastante bien.

- ¿Qué opinas del nivel que está presentando Bernardo Cuesta en ambos torneos?

Es el capitán. Está lleno de mucha experiencia. Sabe jugar, dónde moverse, cómo apoyarse. Es un ejemplo a seguir para todos los jóvenes de acá. Incluso, para nosotros. Nos queda aprovechar toda su experiencia. Él siempre trata de hablar con todos los chicos sobre cómo entrar a cada jugada, cómo enfrentar cada partido. Les dice que, si cometen un error un día, no siempre será así y toca seguir. Es un ejemplo para todos.

Torneo Jornada Partido Fecha Hora Estadio Liga 1 Fecha 14 Melgar vs ADT 13/05 15:30 Estadio Monumental de la UNSA Copa Sudamericana Fase de grupos, fecha 5 Racing vs Melgar 18/05 19:30 Estadio Presidente Perón Liga 1 Fecha 15 Ayacucho FC vs Melgar 22/05 15:30 Estadio Ciudad de Cumaná Liga 1 Fecha 16 Melgar vs Universitario Por definir Por definir Estadio Monumental de la UNSA Copa Sudamericana Fase de grupos, fecha 6 Melgar vs Cuiabá 26/05 17:15 Estadio Monumental de la UNSA Liga 1 Fecha 17 Sport Boys vs Melgar Por definir Por definir Estadio Miguel Grau del Callao Liga 1 Fecha 18 Melgar vs Atlético Grau Por definir Por definir Estadio Monumental de la UNSA Liga 1 Fecha 19 Alianza Atlético vs Melgar Por definir Por definir Estadio Melanio Coloma

- Les quedan aún partidos complicados ante otros clubes que pelean el torneo como Universitario, Alianza Atlético, Ayacucho FC…

Nos tocó jugar con Municipal que era también un partido decisivo. Igual con Cienciano. Ahora con Binacional, gracias a Dios los pudimos sacar adelante, pero como les digo a mis compañeros. Esto es paso a paso. Hay que pensar partido a partido. No hay que ponernos aún a analizar al de la última fecha. Estamos concentrados en el encuentro contra ADT, sacar los tres puntos en casa. Luego en Racing, que también es una final. Así lograremos el objetivo.

- Los equipos de provincia están liderando el campeonato, ¿crees que la localía es un factor importante?

La altura es complicada para todos, aún para nosotros. El torneo es descentralizado y los equipos de provincia tratamos de hacernos fuertes de locales. Creo que, además, es clave enfocarnos en nosotros mismos. No hemos logrado nada todavía.

- ¿Objetivos?, ¿Alcanzar la Copa Libertadores o apuntan aún más lejos?

El objetivo que nos hemos planteado grupalmente, y yo de forma individual, es obtener el título a fin de año. Me muero por campeonar. Es una meta que tengo pendiente y ojalá Dios quiera se nos pueda cumplir.

Carlos Cáceda viajó con la Selección Peruana al Mundial de Rusia 2018 (Foto: Prensa FPF)

- Se viene el repechaje, ¿cómo ves la competencia en la selección peruana?

La competencia es sana. Cada jugador siempre trata de dar al máximo en cada partido, en su club, tener regularidad para aspirar a una convocatoria. En mi caso, siempre trato de trabajar perfil bajo. Esforzarme cada día. Cuidar mi alimentación, mi descanso, el gimnasio, para que me vaya bien en la institución y pensar en un llamado de Ricardo Gareca.

- Sabes lo que es estar un repechaje, ¿qué podrías decirles a los que lo afrontarán por primera vez, al equipo en general?

Queda, como selección, prepararnos de la mejor manera para llegar bien al repechaje, con mucha fe, mucha confianza. Hay que tratar de dar lo mejor por todo el Perú, por nosotros mismos, la familia. Sé que la selección va a sacar buenos resultados.

