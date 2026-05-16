¡Miguel Grau se levanta! Piura apuesta más de S/223 millones por un estadio de talla internacional

La reconstrucción del estadio Miguel Grau vuelve a ponerse en marcha. El Gobierno Regional de Piura oficializó la reactivación del proyecto del histórico “Coloso Miraflorino”, una obra que demandará una inversión superior a los 223 millones de soles y que apunta a convertir el recinto en uno de los más modernos del norte del país.
La medida quedó establecida mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 232-2026, firmada el pasado 7 de mayo por el gobernador regional Luis Neyra León, donde se aprobó entregar la ejecución de la obra a la empresa Constructora Bidolino EIRL bajo la modalidad de contratación directa.
Con esta decisión, la gestión regional busca destrabar un proyecto que permanecía paralizado desde noviembre del 2025 tras detectarse diversas observaciones técnicas durante el desarrollo de los trabajos.
Entre los principales problemas hallados figuraban deficiencias en el diseño estructural, complicaciones en los estudios de suelo y el deterioro de antiguas estructuras del estadio. Los informes también advirtieron riesgos en las cimentaciones, presencia de corrosión y fallas en el concreto, situación que obligó a detener el avance de la obra.
Ante ello, el Gobierno Regional optó por dejar de lado el expediente técnico anterior — valorizado en más de 1.2 millones de soles — para iniciar una nueva etapa enfocada en acelerar la reconstrucción integral del recinto.
El nuevo proyecto contempla una inversión total de S/ 223.4 millones y tendrá como objetivo modernizar completamente el estadio bajo estándares FIFA y Conmebol, permitiendo albergar encuentros nacionales e internacionales.
La renovada infraestructura contará con capacidad para más de 20 mil espectadores, tribunas techadas, sistema VAR, iluminación LED de última generación, pantallas gigantes, palcos VIP, sala de prensa y camerinos totalmente equipados.
Además, el campo de juego tendrá césped Bermuda de alta competencia y un sistema especial de riego que garantizará el mantenimiento permanente de la cancha.
Con esta reactivación, las autoridades regionales esperan convertir el estadio Miguel Grau en uno de los escenarios deportivos más importantes del país y una obra emblemática para Piura.
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