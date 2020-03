Otra vez entraré en el terrero enlodado de la predicción. El partido de hoy hace que valga la pena correr el riesgo de quedar mal parado, como tantas veces, ante lo que pienso que sucederá en el campo. Como periodista, tengo que jugármela.

El encuentro le llega a ambos en un mal momento. Claro, en diferentes magnitudes. Alianza Lima atraviesa tiempos muy complicados. Está ahogado en su bajo rendimiento, en ampays y en la polémica situación de Pablo Bengoechea al mando del club. Que renunció, que no lo dejaron, que quieren implantarle a Deza. Todos rumores que lo único que hacen es desestabilizar más a un equipo que juega sin rumbo. Perdió cuatro de los siete partidos en el año y no se encuentran cosas positivas en su juego. No funciona el colectivo ni sus individualidades. Ahora, nada puede volver más reversible esta situación que un clásico. Ganarlo le puede dar una vida nueva. Del otro lado, Universitario está envuelto en problemas administrativos y no gana hace dos partidos. La alineación que parecía que Gregorio Pérez encontró en la Copa, dejó de salir de memoria. Sin embargo, se ve trabajo y una buena materia prima en el fondo.

El partido me lo imagino de golpe a golpe. Con mucha actividad en las áreas y poco juego en el medio. Pelotazos, contragolpes y transiciones rápidas. Veo ganancia en el espectáculo y pérdida en el fútbol táctico. Los cremas intentarán aprovechar la velocidad de sus jugadores por los costados y los blanquiazules apelarán las segundas pelotas y a la táctica fija. Si los delanteros están finos, pienso que puede ser un partido abierto a muchos goles. Esperemos.

Así jugarían:

Gregorio Pérez mandaría al campo a Carvallo en el arco. La defensa va con Corzo, Alonso, Quina y Santillán. En la volante, Alfageme y Guarderas son fijos. El tema es la posibilidad de que el técnico uruguayo cambie el 4-2-3-1 por 4-3-3 y esto se decidirá de acuerdo al tercer volante que elija. Si va Barco es con tres mediocampistas de primera línea y si juega Millán, serán tres futbolistas de avanzada acompañando al nueve. Yo me la juego por Barco. La lectura pasa porque así Alfageme podría acompañar a los dos centrales que quedarán mano a mano ante los dos delanteros íntimos. Más arriba jugarían Hohberg, Quintero y Dos Santos. Urruti afuera.

En Alianza Lima todo es más complicado. Pablo Bengoechea probó con diferentes sistemas y por ahora, en esta temporada ninguno le dio resultado. No es una cuestión del sistema, sino del funcionamiento. No se ve un trabajo de fondo y eso hace que se vean errores básicos en muchos pasajes de sus partidos. No hay bloque, es largo y a la hora de atacar no se ven más de dos opciones de pase cerca. Sin individualidades en un alto nivel, así es complicado. El once para hoy es una incógnita. Me la juego con Butrón al arco, Mora, Quijada, A. Rodríguez y Gómez en la defensa. Ballón, Ascues, Aguiar y Arroé en la volante. Arriba Balboa haría dupla con Rodríguez.

¿Mi pronóstico? Debería decir firmemente que Universitario lo tendría que ganar, por el momento que atraviesa y por lo demostrado anteriormente. Sin embargo, la experiencia me hace decir que en un clásico cualquier cosa puede pasar. No importa quién llegue mejor. Así que sólo me sentaré y disfrutaré del partido. A pesar de los terribles errores que seguramente cometí en mis predicciones.

VIDEO RECOMENDADO

Ángel Ojeda luego que Dani Alves le pidiera que no lo toque: “Lo mandé a la ***”

Ángel Ojeda luego que Dani Alves le pidiera que no lo toque: “Lo mandé a la ***” (Video: Alan Mayta)