El presente de Municipal estuvo complicado recientemente, luego de que el plantel de jugadores tenga unos días de atraso en el pago de sus honorarios. Christian Herrera, gerente general del conjunto de la comuna, se encargó de dar detalles del problema, indicando que este se dio porque el presidente se encontraba en Qatar junto a la Selección Peruana.

“Se le buscó a Samuel Astudillo por todos lados pero no contestaba: Luego, nos enteramos que fue uno de los invitados a Doha. Puedo decir que el tema de los sueldos está solucionado y estamos preparados para cualquier inconveniente que podamos tener con Licencias”, sostuvo el gerente edil en diálogo con Radio Ovación.

Herrera también comentó que el plantel de Municipal se mostró mortificado por lo acontecido, por la clara irresponsabilidad mostrada por el mandamás del tradicional equipo peruano, quien se desentendió de sus jugadores para pasar un ameno rato con el combinado nacional.

“Definitivamente, el equipo estaba preocupado por esta situación, pero este es un tema que escapaba de nuestras manos. Esta es una situación muy preocupante para nosotros porque no estamos al tanto de las decisiones que pueda tomar Samuel Astudillo y eso nos afecta”, agregó.

Oblitas y su postura sobre los invitados a Qatar

El viaje de la Selección Peruana a Doha dejó mucho más que una enorme tristeza por la derrota, ya que una larga lista de invitados fue parte de la delegación nacional acompañó al equipo de todos en el avión, generando una polémica que Juan Carlos Oblitas se encargó de explicar.

“El tema de los invitados, eso lo maneja la Federación. Esto se ha dado en algunas otras veces y no tiene nada que ver con el asunto. Ya en algún momento, la FPF explicará quienes son los que han viajado. Yo fui directamente a Doha. No quiero explayarme más en el tema porque no nos hace bien”, sostuvo el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.





