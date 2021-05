No se puede creer lo que pasó en el Municipal vs. Alianza Universidad. El duelo que se desarrolla en el estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 fue testigo de dos jugadas de gol claras para los dirigidos por Franco Navarro, quienes no pudieron estirar su ventaja sobre los azulgranas por dos errores de Alexis Cossio.

El primero, se dio sobre los ocho minutos de la etapa complementaria, luego de un desborde por la banda derecha que encontró al lateral solo en el área, sin oposición alguna del guardameta. A pesar de ello, su definición no fue la deseada y el balón terminó por encima de la portería, ocasionando el lamento de ‘La franja’.

Sin embargo, este no sería el único error de Alexis Cossio en el Municipal vs. Alianza Universidad, ya que dos minutos después, en un calco de la primera acción, definió con la derecha, estrellando la pelota en el travesaño.

Municipal vs. Alianza Universidad: la previa

Deportivo Municipal no ha sumado los puntos que esperaba desde que arrancó el torneo. A la fecha solo tiene una victoria y cinco derrotas, la última se dio en la jornada pasada frente a Sport Boys, donde cayeron por 3-1. Esto ha generado la frustración del técnico Franco Navarro, quien aseguró que seguirán peleando por salir adelante.

Por su parte, Alianza Universidad llega a este cotejo con un empate de 3-0 frente a Sport Huancayo. Los dirigidos por Jonny Revollar trataron de sumar de a tres en la última fecha, pero el ‘Rojo Matador’ peleó hasta el final por evitar que se queden con los puntos.

Eso sí, al inicio de esta temporada no han tenido tantos aciertos como el año pasado. Para este 2021, los azulgranas han tenido una campaña regular, con tres victorias, un empate y dos derrotas; por ello, esperan que al término de este compromiso ante los ediles puedan seguir escalando en la tabla.

