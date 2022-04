Llegó el primero en el Municipal vs. Carlos A. Mannucci. Kevin Peña fue el encargado de la primera alegría de la tarde para la hinchada del conjunto edil, luego de vencer la resistencia de Manuel Heredia en el duelo que sostienen los dos equipos por la fecha nueve del Torneo Apertura.

La acción se dio sobre los 37 minutos del primer tiempo, luego de un ataque por la banda izquierda por parte del cuadro de la comuna, el mismo que ocasionó que Jorge Bazán habilite a su compañero, quien no dudó en sacar un potente remate que se calvó en el ángulo de la portería trujillana.

Municipal vs. Carlos A. Mannucci: la previa

Cabe destacar que la última ocasión en la que Municipal vs. Carlos A. Mannucci se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones y goles, dejando una victoria por 2-1 para los carlistas, resultado que buscarán repetir en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Los ediles llegan a este compromiso con 17 puntos en la tabla de posiciones, producto de cinco victorias, dos empates y una derrota en las primeras jornadas del Torneo Apertura. Los trujillanos, por su parte, suman siete unidades, producto de dos triunfos, un empate y cuatro partidos perdidos en la presente temporada.

Los de la comuna quieren seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, pero son conscientes de que los carlistas también irán por lo suyo, por lo que no se confían y esperar tomar sus precauciones para no pasarla mal y no perderle el paso a Binacional.





