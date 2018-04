Una vez más Alan Diez y Coki Gonzales hicieron de las suyas. Esta vez el lugar escogido fue el barrio 'pituco' de Coki en San Borja, en donde vacilaron y, por supuesto, hablaron de fútbol.



Esta vez la excusa fue la Champions League y los cruces por las semifinales del torneo, donde el Bayern Munich se verá las caras contra el Real Madrid y el Liverpool de Salah lo hará contra la complicada Roma.



No te pierdas esta divertida edición de Negro y Blanco con lo mejor del fútbol nacional e internacional. Y no olvides que este programa va todos los lunes y viernes desde las 11:30 am. por Facebook Live.



PROGRAMA COMPLETO