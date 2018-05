En esta nueva edición de Negro y Blanco, Alan Diez y Coki Gonzales visitaron el Mercado Nº 1 de Surquillo. Los temas principales fueron la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y, por supuesto, las últimas noticias relacionadas a Paolo Guerrero y el TAS.



Hubo tiempo para todo y en especial para divertirse con todos los 'caseros'. Es más, un hincha chileno, que visita el mercado, aprovechó las cámaras para resaltar la comida peruana y hablar del mundial.



Obviamente, nuestros presentadores no pudieron desaprovechar la oportunidad de recordarle que su selección no estará en la máxima cita mundialista. No te pierdas el programa completo en el siguiente video.