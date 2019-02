Nicolás Córdova sobre Alexander Succar: "Lo venimos siguiendo hace tiempo pero..."

Nicolás Córdova no pudo responder si llega Alexander Succar a Universitario de Deportes. El DT dijo que de eso se encargan los dirigentes pero sí afirmó que el jugador de Sporting Cristal es observado hace tiempo por los cremas.

"Diego Manicero y Alexander Succar son jugadores que venimos siguiendo hace tiempo. Hay situaciones que se tienen que destrabar, no tenemos respuesta de si están cerca o lejos. Succar pertenece a Sporting Cristal, así que son ellos los que tienen que darnos los términos si se abre una tratativa", dijo en Campo Mar.

Claudio Vivas se pronunció sobre el interés de Universitario de Deportes por Alexander Succar [VIDEO]



"No sé si Sporting Cristal lo quiere ceder a Vallejo", añadió el entrenador crema, enterado del interés del club de Chemo Del Solar por el jugador.



"Alexander Succar es un jugador importante pero no está bien que hablé de él cuando tiene contrato con Sporting Cristal. Ha sido seguido como muchos otros. No puedo hablar de un jugador que está bajo contrato, no es justo ni para él ni para la gente que tengo aquí", dijo el DT.



Nicolás Córdova añadió que el eleva los informes a la dirigencia con los nombres de los jugadores que desea, pero son ellos los que finalmente deciden si llega o no, una nueva contratación. "Hay jugadores que ya están en seguimiento para junio. Ya pedimos un par de jugadores con nuestro eterno rival", dijo.

Universitario de Deportes entrena en Campo Mar (Video: José Luis Saldaña)

