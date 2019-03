Nicolás Córdova: "A un jugador de la edad de Tiago Cantoro se le debe contratar en 5 minutos"

Nicolás Córdova volvió a tocar el tema de la frustrada contratación de Tiago Cantoro. El entrenador de Universitario de Deportes habló de lo sucedido con el jugador delante de su padre, Mauro Cantoro.

“Para mí fue lamentable que Tiago Cantoro no estuviese con nosotros. Es un tema cerrado para mí porque la dirigencia ya lo cerró. Tampoco está en mí explicar lo que es engorroso y lo que no lo es. Creo que a un jugador a esa edad se le debería hacer el contrato en cinco minutos”, dijo el entrenador en Movistar Deportes.



"Nunca pensé que fuera tan difícil contratar a Tiago Cantoro. Lamentablemente se generó eso, nosotros siempre guardamos el cupo. Uno no puede contar con un jugador que no está contratado y eso no me corresponde verlo a mí", añadió el entrenador.

Nicolás Córdova dijo que Universitario de Deportes es un club que genera mucha repercusión. "Es fácil echarle la culpa al director técnico. Lo que hay que tratar de hacer es lo que más nos gusta y lo de Tiago ya es un tema que está cerrado, porque la dirigencia ya lo cerró", comentó.

Mauro Cantoro aprovechó para disculparse con el entrenador de Universitario de Deportes a quien en principio culpó por la frustrada contratación de su hijo en Ate.

Universitario contó con un impresionante apoyo de su hinchada ante San Martín. (Foto: GEC / Video: Pase gol)

