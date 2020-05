Nolberto Solano recordó su paso Boca Junior a raíz del aniversario de La Bombonera.. El estadio Xeneize cumplió 80 años y el asistente de la Selección Peruana contó lo que fue jugar en ese estadio. Además recordó una anécdota con Juan Román Riquelme.

“La Bombonera tiene mucha historia para el fútbol peruano, mi viejo me contaba cómo Perú hizo esa hazaña y clasificar y todo lo que es la historia de Boca Juniors. Disfrutaba muchísimo cuando nos tocaba jugar de local. Es pesado pero a la misma vez lindo. El ambiente es espectacular. Haber sido una pequeña parte de la historia de Boca lo voy a llevar siempre en el recuerdo”, dijo en el programa argentino ‘Boca pasión total’.

“Compartir camarín con Maradona y Riquelme fue encontrarte con el más grande. A cualquier jugador decir quiero jugar con Messi o Ronaldo, para mí en esa época el sueño era jugar con Diego, Dios me ha bendecido con el fútbol de ponerme con el más grande del fútbol argentino”, añadió.

Nolberto Solano recordó que cuando jugaba en Boca Junior, Román Riquelme ya apuntaba para crack. “Desde que comenzó, el talento, esa naturaleza ya aparecía con su personalidad”, recordó.

Además contó una anécdota. “Cuando Riquelme ya empezó a jugar dos, tres, o cuatro partidos con nosotros, ya me quitaba la pelota para patear los tiros libres. Una personalidad bárbara. Si me hubiese quedado como me lo pidió Macri, pero el ‘bichito’ de jugar en Europa te jala y me perdí una etapa gloriosa”, finalizó.

