Ya son peruanos. El exjugador de Universitario de Deportes , Germán Alemanno , y el exarquero de Ayacucho FC, Mario Villasanti , obtuvieron su nacionalidad peruana, entregadas por el Ministro del Interior, Vicente Romero.

Mario Villasanti no cuenta con equipo en la actualidad, aunque está analizando ofertas de clubes de primera y segunda división para continuar con su carrera en nuestro país. El plus es que no ocupará plaza de extranjero esta temporada.

Universitario de Deportes: el once crema que busca la revancha ante Oriente Petrolero

Germán Alemanno seguirá su carrera en Deportivo Coopsol. El ex delantero de Universitario de Deportes disputó 22 encuentros con 'el submarino amarillo', anotando 8 tantos en el campeonato de ascenso.

Ambos jugadores se mostraron contentos por la obtención de la nacionalidad peruana e incluso Alemanno se animó a compartir su felicidad en su cuenta de Twitter.

Orgulloso de ser un peruano más!!! https://t.co/HcCuVwofDL — german alemanno (@germanalemanno) 25 de enero de 2018

Otros de los jugadores que esperan obtener la nacionalidad peruana este año son Daniel Ferreyra y Jhonnier Montaño de Sport Boys y Diego Manicero de Universitario de Deportes.

Sport Boys: Johan Fano anunció su retiro y se despedirá en la 'Noche Rosada'



Johan Fano anunció su retiro. (Mauricio Motta)

LEE TAMBIÉN

► Universitario de Deportes: Oriente Petrolero llegó a Lima para duelo de vuelta por Copa Libertadores



► Alianza Lima: ¿Gastón Rodríguez en los planes del cuadro íntimo?



► Fichajes 2018: jales, contrataciones, pretemporadas y Copa Libertadores ¡Vacílate con los memes!



► Hincha de Universitario de Deportes compone canción para alentar a los cremas [VIDEO]