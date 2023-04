Si bien el Torneo Apertura 2023 se encuentra en curso, aún existen problemas entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y algunos clubes de la Liga 1, con relación a los derechos de TV. Ante ello, Óscar Romero, presidente de Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), salió al frente y habló del accionar del máximo ente del balompié nacional sobre este tema. Incluso, aseguró que confía en que tarde o temprano habrán “sanciones muy fuertes”.

“Le diría a la Federación que comience a leer sus estatutos desde el año 1996 a 2021 y que vean el tema de la cesión de derechos porque han violentado el tema contractual que han tenido los clubes con el anterior operador y esto no se trata ni de clubes ni de operadores, se trata del contrato en sí. En el código civil y la Constitución se establece la libertad contractual, entre los clubes y el operador. ¿Figura la Federación? No, porque ya cedió la titularidad a los clubes”, mencionó Romero en una entrevista con GOLPERU.

Asimismo, sostuvo: “La Federación tendría que evaluar muy bien este tema porque ya tiene conocimiento que esto también es parte de la investigación de organización criminal. Fueron allanados el 2 de marzo de este año y el 3 volvieron a modificar el reglamento de la Liga 1. Lo que está haciendo es complicarse, tarde o temprano van a haber sanciones muy fuertes. Esto recién está empezando, está en investigación preliminar y ya hubo allanamientos, que consulten con sus abogados qué puede seguir”.

Óscar Romero también mandó un mensaje para los integrantes de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol: “Que reflexionen, que sepan que la persona jurídica no se va a ir presa, la Federación también es agraviada pero los que manejan la Federación sí pueden ser detenidos o mañana ser condenados”.

Del mismo modo, el presidente de la ADFP solicitó a Agustín Lozano, máximo representante de la FPF, que muestre “el contrato que tiene con los operadores y si dice que es confidencial que tape las cláusulas de confidencialidad pero que nos enseñe fecha cierta, no un memorándum de entendimiento, eso es ser transparente”.

Incluso, Romero dio a conocer las consecuencias que podrían suceder. “Los clubes van a retornar a que sus contratos sean respetados porque los contratos tienen sus cláusulas de preferencia y esos contratos van a ser respetados y la Federación va a tener que responder por daños y perjuicios y no solo a los clubes, también al operador. La FPF se está metiendo en un problema muy grave, porque si no ya lo hubiera resuelto y no lo va a resolver porque no tiene la razón, normativamente y contractualmente”, acotó.

Sobre el pago que recibieron los clubes de la Liga 1

En la misma entrevista, Óscar Romero se refirió al pago de 500 mil dólares que recibieron los clubes a principios de año. “Hubo 3 versiones, primero que eran 500 mil dólares por infraestructura, después salió el vocero Dino Caro y dijo que era por un ‘feed’ que se les va a dar a los clubes que ingresen a este tipo de contratos y después volvió a salir a decir que fue por derechos de televisación”, apuntó.

Eso sí, el presidente de la ADFP aseguró que la “FPF no puede dar dinero a nadie porque es una asociación civil sin fines de lucro”. “Si yo le doy dinero a uno de mis asociados simplemente estoy haciendo un reparto indirecto de utilidades y ya la Sunat debería ingresar hace mucho tiempo porque yo no le puedo de mi patrimonio dar dinero a los clubes”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.