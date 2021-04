Óscar Vílchez es un jugador distinto. Su toque fino, pase correcto y visión de juego se complementan con su personalidad: perfil bajo, correcto, serio. No necesita un peinado extravagante o declaraciones polémicas. Todo lo contrario. Prefiere demostrar con acciones su valía. ‘Neka’ lanzó hace poco más de mes Emprende Chévere, una plataforma web que sirve para apoyar a todas las personas que deseen promocionar sus productos en estos tiempos complicados de pandemia.

En esta entrevista con Depor.com, el volante de Alianza Universidad pinta la cancha y pone la pelota para jugar en pared y conocer Óscar Vílchez, la persona que es fuera de un campo de fútbol.

¿Cómo va caminando Emprede Chéreve, la web que creaste para ayudar a los emprendedores?

Con poco tiempo, tenemos un mes y medio creo, vamos bien. Tener más de 200 emprendimientos es bastante y, por supuesto, una ayuda a todos los que están pasándola mal por la pandemia.

¿Cómo nace la idea y por qué el nombre?

La idea nace por la pandemia. Mucha gente he perdido su trabajo formal por lo que decidieron abrir sus emprendimientos. La necesidad de ayudar me hizo crear Emprendechévere recién este año, pese a tenerlo desde los primeros meses del 2020 cuando empezó la cuarentena. El nombre se crea de manera espontánea. Un día pensé en eso y me gustó.

¿Con quienes formaste esta web de ayuda?

Al principio solo. Con la idea que tuve me contacté con un desarrollador web y una persona que me hizo el logo. Yo me encargo de financiar todo, ahora tengo una persona que ve la página y otra que se encarga de las redes sociales.

¿Crees que los futbolistas, por ser personas reconocidas, deben cumplir un rol en la edificación de una sociedad mejor?

No es obligatorio, pero sí debería ser algo constante, más aún en estos tiempos. Podríamos aprovechar que nos siguen muchas personas para intentar ayudar de alguna manera. Eso sí, no solo los futbolistas, también todas las personas que sean reconocidas. Todo aporte suma.

Lamentablemente se piensa que el futbolista es aquel privilegiado que solo sabe patear un balón y no está capacitado para dar una opinión

Sí, la gente se confunde bastante. Piensan que uno por ser futbolista no puede opinar. Pero como siempre digo: yo pago mis impuestos al igual que ellos y puedo opinar de lo que quiero en mis redes sociales. Obviamente para hacerlo me trato de informar.

Últimamente estás muy activo en redes sociales, ¿has calculado cuánto tiempo de tu día estás conectado?

La verdad no. Por ahí mi récord ha sido estar cinco o seis horas, pero no es algo constante. Prefiero pasar tiempo en familia.

¿Cuándo empieza tu ‘feeling’ con las redes sociales?

Creo que vengo usando Twitter desde el 2014. Es la red social que más me gusta y me divierte. La gente se toma las redes sociales como algo muy personal, yo lo hago para divertirme y emitir ciertas opiniones. Cuando le respondo a algunos usuarios, muchos piensan que estoy molesto pero no es así. En realidad me río bastante, jaja.

¿Tienes ‘haters’?

Seguramente sí. Todo el mundo tiene gente con la que comparte sus ideas y otros con las que no. Más aún los personajes reconocidos, pero debemos aprender a manejarlo.

¿Cómo llevas esa sobreexposición que tienen futbolistas que suelen estar apegados a las redes sociales?

Como te dije, yo lo llevo bien. Siempre estaremos expuestos y la crítica siempre estará también. Eso lo tengo claro. Cuando una persona me comenta de mala manera, insultando, no le tomo importante. A veces respondo, pero lo hago como para que la gente entienda un poco cómo es esto.

Muchos futbolistas cierran sus cuentas por la oleada de críticas

Lamentablemente sí. Lo que pasa es que para la gente nosotros somos como una subraza. No somos seres humanos sino futbolistas. No les importa si a esa persona se le murió el papá o si la está pasando mal, solo quieren que juguemos bien, que demos un pase correcto, que ganemos. Y no es así. Deben entender que somos seres humanos como ellos.

Por coyuntura, tus últimos tuits han sido de política, ¿ya tienes decidido tu voto?

Por lo poco que se ha visto, sí. Aún me sigo informando para ver las opciones que hay y elegir al que creo será un presidente idóneo. Pero ya debo tener decidido mi voto en un 80%.

¿Se puede saber a quién es?

Prefiero mantenerlo en reserva.

¿Qué opinas de los debates presidenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE?

Me incomodó mucho lo que hizo Rafael López Aliaga. Me pareció una falta de respeto que comunique sus ideas leyendo y sin mirar a la cámara. Así puede intentar ser presidente de un país. Otras ideas que eran muy radicales tampoco me gustaron.

Después de conocer a Óscar Vílchez como persona, como ser humano, es momento de hablar de un tema que conoce bien: el fútbol. A ‘Neka’ le ha tocado vivir de lo bueno y lo malo. Supo campeonar con Alianza Lima y Sporting Cristal, jugar las Eliminatorias y Copa América con la selección; pero también pasó momentos duros por las lesiones.

¿Cuál ha sido el mejor recuerdo que te ha dejado el fútbol hasta ahora?

Compartir un campo de fútbol con mi hermano Walter. Eso ha sido lo mejor que ha pasado. Haber jugado juntos desde niños, en el barrio, tener los mismos sueños y después llevarlos al campo profesional.

¿El que más lamentas?

Mis lesiones. Las oportunidades que perdí debido a ello.

¿Por qué no fichaste por Atlético Nacional en el 2016? Mucho se habló de ese tema

Mucha gente opinó sin saber. Lo que pasa es que muchos hablando con el amiguito que tiene otro amiguito que es amigo del que conoce a alguien dentro de un club. Todos hablan en base a eso y nadie lo hace con la verdad.

¿Y cuál es la verdad?

La verdad es que yo sí quería irme, pero en ese momento la dirigencia de Alianza Lima no quiso. Ofrecieron un buen dinero por mí, luego volvieron a ofrecer más cantidad de un equipo de Argentina; sin embargo, no quisieron.

¿Eso hizo que se rompa el lazo entre Alianza Lima, club del cual eres hincha, y tú?

No. Yo separo muy bien la gente que nunca debió estar en el club, la gente que no hizo bien a mi carrera, de lo que es el club en sí. Lo que Alianza Lima representa para mí va mucho más allá de las personas que lo manejan.

En una entrevista dijiste que te gustaría retirarte en Alianza Lima, ¿aún consideras esa idea?

Me hubiera encantado, pero ya no es factible. Las personas que están dentro del club no cuentan conmigo. Es innecesario pensar eso.

¿Ya estás pensando el retiro?

Sí, claro. Tengo 35 años. Tengo planificado dejar el fútbol profesional al finalizar la temporada 2022. De todos modos he estudiado Administración de organizaciones deportivas y llevaré un curso de técnico. Uno nunca saber dónde lo pone el destino.

Compartiste equipo con Jefferson Farfán en ese Alianza Lima que ganó el bicampeonato en el 2003-04, ¿cómo ves su regreso al fútbol peruano?

Bien por Alianza Lima y por él. Agarrará ritmo de competencia. Todos sabemos que es muy importante para la Selección y va a seguir siéndolo un par de años más. Estoy contento que haya vuelto al Perú a jugar por el club que más ama.

¿Cómo viviste lo que pasó con Alianza Lima entre fines de noviembre del 2020 e inicios de este año?

Primero estuve muy triste por lo que ocurrió. No hicieron un buen campeonato y los últimos partidos fueron lamentables. Sinceramente no sé si está bien o mal el hecho que Alianza Lima se mantenga en Primera. Pero, más allá de eso, las bases se tienen que respetar y el TAS hizo que eso ocurra. Lamentablemente en el Perú nuestras autoridades no entran por amor al fútbol sino por poder y dinero.

