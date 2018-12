Pablo Bengoechea: “Tengo que ir a Uruguay y decidiré si sigo o no en Alianza Lima” [VIDEO]

Alianza Lima está convencido en renovarle el contrato a Pablo Bengoechea por el 2019, pero el técnico aún debe resolver algunos temas familiares en Uruguay. Por eso, se tomará un tiempo para responder al pedido de la dirigencia íntima.

“Tengo que ir a Uruguay y decidiré si sigo o no en Alianza. Igual pase lo que pase estoy muy agradecido a Alianza y a los jugadores por todo lo que hemos vivido”, afirmó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Por otro lado, el técnico de Alianza Lima se refirió al polémico arbitraje de Joel Alarcón, quien no convalidó un tanto legítimo de Christofer Gonzáles, el cual pudo cambiar la historia en Arequipa.

Bengoechea habló sobre la dramática tanda de penales entre Alianza Lima y Megar. (Video: Jesús Mestas)

"Del árbitro me preocupa si ve o cobra algo que no pasó, pero si no vio algo, es totalmente entendible. Desde mi posición no veo muchas cosas, ser árbitro es dificilísimo, el jugador es muy vivo, reclama todo. Si hubiese VAR se resolvía eso. Pero el error pasa mucho”, agregó Pablo Bengoechea.

Es preciso señalar que Alianza Lima chocará contra Sporting Cristal en la final del Torneo Descentralizado. Los duelos se desarrollarán el 12 y 16 de diciembre, respectivamente. Ambos choques se jugarán solo con hinchadas locales.