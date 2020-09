El nombre de Jean Deza ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, y no por alguna jugada o gol en la Liga 1, sino por estar involucrado nuevamente en un tema extradeportivo. Su más reciente accionar ha hecho que muchos lo califiquen como un incumplimiento a los protocolos de bioseguridad del torneo.

Un hecho que ha vuelto a traer el tema sobre qué hacer con los jugadores que no acaten las medidas sanitarias. A raíz de ello, Pablo Peirano, técnico de Carlos A. Mannucci, conversó con el ’Tridente Depor’ y opinó sobre este problemática.

“Es una responsabilidad muy grande, es una sanción que no solo compromete al futbolista, también a su familia. Hablamos de un tema delicado, ese futbolista que irrumpe el protocolo va a estar en un vestuario y atrás de sus compañeros hay familias. Hay que ser muy drásticos en la sanción”, declaró el DT uruguayo.

“Todos podemos tener alguna posibilidad de contagio, pero tomar un riesgo en otro tipo de salida de indisciplina hay que ser drásticos porque esto no es un juego (...) Es solamente un jugador o dos, no hay que poner a todos en la misma bolsa, porque estamos trabajando para que esto salga lo mejor posible y mantener la fuente laboral. Esta la selección en juego también, todos estamos aportando y el que interrumpe esto debe ser sancionado de una manera drástica”, agregó.

El estratega uruguayo reveló que en caso haya alguna ruptura de protocolos en su equipo, será muy severo. “Nosotros lo que hacemos con el futbolista es educarlo y colocarlo en la situación de lo que realmente está pasando y que tome la conciencia adecuada. Mucho de nosotros estamos lejos de la familia, pero cumplimos con lo que nos piden”, manifestó.

“La conducta se tiene que mantener, el que no cumpla, será castigado de manera severa. El año pasado, un futbolista cometió una indisciplina y al día siguiente estaba ya en un avión. Si no tiene compromiso con nosotros, no tiene compromiso para defendernos”, sentenció Peirano.