La historia de Paolo Guerrero como futbolistas lo ha colocado en distintos pasajes, ya sean positivos o negativos. El delantero tuvo la oportunidad de jugar en Europa (Bayern Múnich y Hamburgo), sumado a también a las distintas camisetas que vistió en Brasil, donde hasta fue campeón del Mundial de Clubes con Corinthians. Además, es el goleador histórico de la Selección Peruana (40) y lleva la cinta de capitán cuando es convocado. Este y más ‘galones’ resaltan la carrera del ‘Depredador’ que, a sus 40 años, volvió al Perú para jugar por César Vallejo y, posteriormente, en Alianza Lima. Ahora, en entrevista con DyT, detalló algunos pasajes en los últimos años y también algunas curiosidades de su CV como profesional.

En primera instancia, Guerrero explicó su ausencia en la presente convocatoria. A pesar de sumar minutos con Alianza Lima en los últimos partidos, contó que se sinceró con Jorge Fossati sobre su estado físico y la posibilidad de regresar a vestir la camiseta del equipo de todos.

“Hoy por hoy, la Selección siempre va a ser una posibilidad para mí, siempre voy a trabajar en base a eso. Todo jugador en actividad quiere estar en la Selección. Yo juego al fútbol porque me gusta, tengo objetivos y metas. Trabajo para conquistar muchas cosas. Hoy por hoy, no me siento bien físicamente y, como conversé con el profe’, quiero volver”, contó.

A su vez, agregó que no se siente fuera de próximas nóminas: “Me enorgullece estar en la Selección, pero soy consciente que tengo que mejorar la parte física. Me ha costado en los últimos partidos y, como lo hablé con el profe, que me ponga bien físicamente en las próximas semanas”.

