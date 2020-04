Paolo Guerrero y Jefferson Farfán protagonizaron uno de los encuentros más comentados en esta cuarentena. El ‘Depredador’ y la ‘Foquita’ se juntaron para conversar en vivo por Instagram y tocaron diversos temas sobre su carrera y los momentos divertidos que les ha tocado vivir en las canchas.

También hablaron de Alianza Lima y Paolo Guerrero tocó el tema de Jean Deza y lo que vivió en el club con varios ‘ampays’ que hoy lo tienen sancionado y con un futuro incierto en Matute.

“Jean Deza me parece un buen jugador, pero ya depende de él. Tiene todas las cualidades para ser destacar, pero depende de uno cómo quiera llevar su carrera en el fútbol”, dijo Paolo Guerrero.

En la conversación también hablaron de Alberto Rodríguez y el sueño de niño de jugar en Alianza Lima. “Él siempre ha querido jugar en Alianza, ahora ha cumplido su sueño”, comentó Jefferson Farfán.

Ambos hablaron de lo que vivirán después del fútbol y Jefferson Farfán comentó que no quiere ser entrenador. Algo que lo ligue al fútbol pero sin la presión que vive un técnico.

“Yo no tengo la menor idea, hoy no sé qué voy a hacer cuando me retire. Será algo ligado al fútbol pero vamos a ver. Uno siempre quiere estar relacionado a esto”, apuntó Paolo Guerrero.

