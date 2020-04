Paolo Guerrero y Jefferson Farfán fueron los protagonistas de un divertido enlace en vivo, a través de Instagram. Los personajes, también integrantes de la selección peruana, hablaron de varios temas, incluido sobre el fallecido Carlos ‘Kukín’ Flores.

“Tantos jugadores que vas viendo a lo largo de las divisiones menores. Vas creciendo y los vas viendo…”, empezó Paolo. “Y te los cruzas después, ¿no? Hay un montón. Calidosos hay un montón. Yo me acuerdo de uno en el Boys. Aparte de Kukín, pero no me acuerdo el nombre…”, dijo Farfán.

La mención de ‘Kukín’ Flores hizo que Paolo confesara algo que le hubiese gustado hacer en su carrera como futbolista. “Compadre, a mí me hubiese gustado jugar con mi tío Kukín”, dijo Guerrero. “Sí, obviamente. Ese era el verdadero crack. Crack de cracks”, agregó Farfán.

Guerrero, después: “Él es de la categoría Zé Roberto y el tío Zé una vez me dijo: ‘Paolo, había un 10, un morenito, que jugaba mucho, peruano’. Comencé a pensar… era Kukín. ‘Mejor que Maradona’, me dijo… ‘Jugaba mucho, mejor que Maradona, abusivo para jugar’". recordó Paolo.

¿Cómo se conocieron? Los futbolistas de la selección peruana recordaron que Kukín, cuando estaba en Cantolao, viajó y lo llevaron a un torneo en Europa, donde conoció a figuras de talla mundial como el brasileño.

Actualmente, Paolo Guerrero se desempeña como el ‘9’ del Inter de Porto Alegre, donde participa en el torneo local y en la Copa Libertadores. Jefferson Farfán, por su parte, pertenece al Lokomotiv de Moscú, donde juega la Liga Premier de Rusia.

