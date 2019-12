Sorprendentemente aún no es oficial, pero sí confirmado: el argentino Patricio Loustau dirigirá la final de vuelta entre Alianza Lima y Deportivo Binacional este domingo (3:30 p.m.) en Matute. No será la primera vez que un árbitro extranjero imparta justicia en una definición nacional. En 1998, los uruguayos Gustavo Méndez y José Da Rosa estuvieron en el Cristal-Universitario (el primero en la ida y el segundo en la vuelta).

Sin embargo, la presencia de Loustau en la segunda final de la Liga 1 2019 fue un llamado de urgencia. Una solución a un problema que jamás debió existir.

Ante este contexto, Depor se comunicó con cinco periodistas argentinos para que den su punto de vista del accionar de Patricio. Ellos lo ven semana a semana y tienen un panorama más amplio de lo que nos puede dar el de negro.

Diego Borinski (La Nación)

“Aquí es considerado como el mejor árbitro del fútbol argentino. Aunque como todos comete errores y a veces sorprende eso. Tiene concepto futbolístico, se nota que ha jugado, tiene idea. De hecho, fue sorpresivo que Néstor Pitana fuera el elegido por la FIFA para representar a Argentina en los últimos dos Mundiales y no él. Pero bueno, son decisiones”.

Gabriel Martínez (Vélez Sarfield)

“Patricio Loustau es hijo de Juan Carlos, un árbitro muy reconocido de Argentina en las décadas del 80 y 90. Él siguió los pasos de su padre. Tienen estilos muy similares. No es demasiado rígido en la implementación del reglamento y conoce mucho el juego. En mi criterio es la mejor manera de dirigir un partido. No es mucho de sacar tarjetas. Creo que está apto para dirigir la final”.

Emiliano Nunia (Televisión Cooperativa de San Guillermo)

“Es un hombre que ha dado sobradas muestras de estar a la altura de partidos importantes. Siento que está preparado para esta final. Fíjate que tuvo que responder bajo presión en el 2011, cuando sin ser designado, tuvo que dirigir un Boca-River. Se hizo cargo y demostró mucha seguridad. Su actuación fue buena, incluso dirigió cinco clásicos más. Genera confianza en todos. Seguramente será el árbitro argentino que vaya a un Mundial”.

Patricio Loustau es recordado por el hincha peruano por su polémica actuación en el duelo entre la Selección Peruana y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundia 2014. (Foto: AP)

Franco Marro (Periodista y árbitro)

“Patricio Loustau es el mejor árbitro de Argentina. Por lo menos dirigiendo a nivel local. Es un juez que se lleva bien con los jugadores, trata de conversar con ellos. No es vehemente. Le gusta que el juego sea fluido, por lo que no pita muchas faltas. Suele dar la ley de ventaja cuando es necesario. Para los equipos que les gusta tener la posesión del balón, es un réferi ideal. Además, físicamente está bien, siempre está cerca de la jugada. Tiene errores como tienen todos lógicamente. Lo que tengo entendido es que los líneas van a ser de Perú. Si es así, eso a cualquier árbitro lo perjudica. Uno debe conocer a sus compañeros. Eso es un error, creo yo”.

Federico Bueno (Fox Sports)

“En líneas generales los árbitros argentinos son muy criticados. Pero creo que no debería ser así. Siento que los mejores réferis de este país son los mejores del continente por encima de los paraguayos, colombianos, peruanos, etc. En esa línea está Patricio Loustao, que para mí, está dentro del Top 4 de jueces argentinos. Es un árbitro que deja jugar al futbolistas y no es muy amigo de la tarjeta. No saca rojas salvo que la infracción lo amerite. Particularmente me gusta mucho y está indudablemente a la altura de la final que se vivirá en Perú. Además, se ha nutrido de la experiencia de su padre, ‘Pichi’ Loustau, un hombre que marcó historia en el fútbol argentino”.