Apenas sumó su tercer partido de la temporada, pero parece todo un experimentado. De hecho, Patrick Zubczuk ya dejó de ser promesa y ahora es una realidad, de la cual disfruta Pedro Troglio. El técnico de Universitario de Deportes está feliz por la evolución del ‘Rusito’. Hasta fue figura en el empate ante Sporting Cristal.

“Me siento bien. Todo pasa por la formación que me dieron mis padres. Sobre todo, mi papá formó mi carácter. Espero que sí [tengamos arquero para 20 años]. Yo voy a dar todo por esta institución que me ha dado tanto desde muy chico. Desde muy chiquito me metió en el corazón el ser hincha de la ‘U’”, dijo Zubczuk a RPP Noticias.

¿El joven portero desplazará a Raúl Fernández ? La decisión la tiene Troglio. Al menos, Patrick dará pelea para dejar de ser el suplente habitual. Es más, tampoco se haría problemas si regresa al banco de suplentes.

“Lo tomaría a bien [si regresa al banco]. Yo siempre estoy para apoyar al grupo. Sería una decisión del profesor. Siempre que me toque, voy a dar el 100 por ciento, para poder ayudar al equipo. Parece que se la estamos poniendo difícil. Eso es bueno, porque hay dos arqueros en el plantel, hay en quién confiar”, agregó el ‘Rusito’.

Con la confianza ganada, Zubczuk seguirá por ese camino para emular a sus ejemplos Oliver Kahn y Manuel Neuer. Condiciones tiene, y muchas. Porque lo que se hereda no se hurta.

