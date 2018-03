Patrick Zubzuck y el consejo de su viejo antes de su partido con Universitario de Deportes

Tuvo una responsabilidad enorme sobre sus espaldas, no solo por la complicada posición en la que juega, sino también por lo que significa su apellido en el club y por todo lo que significó su padre, el 'Ruso', para los hinchas. Patrick Zubczuk hizo un gran partido con Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos y su 'viejo' confesó cuál fue su gran secreto.

Juan Carlos Zubczuc tuvo una sonrisa de oreja a oreja luego de que se cortara la mala racha crema en el Torneo de Verano y su hijo sea uno de los más destacados. El 'ruso' contó que Patrick conversó con él antes de pararse bajo los 3 palos.

Aldo Corzo tras primer triunfo de la 'U': “Tendremos tres días de paz”

"Se fue a Guadalupe con una tremenda confianza, me dijo '¿tú crees que la voy a malograr?' Cada futbolista tiene su momento, hoy en día es el momento de Patrick, espero que siga teniendo minutos, él debe ser el arquero de Universitario de Deportes esta temporada", dijo el 'Ruso' en la 'Cátedra' de Radio Nacional.



Luego, el 'Ruso' continúo con los elogios para Patrick. "Ha sido formado en la 'U' desde los 3 años, tiene todas las enseñanzas que me dieron a mí. Cada vez que lo veo, me quedo tranquilo. Es muy profesional, es un arquero completo. Un día Oscar Ibáñez me dijo que parecía mayor por todo lo que sabía", agregó.

¡Grande, 'Rusito'!: Patrick Zubczuk voló y atajó tremenda ocasión de gol [VIDEO]



Juan Carlos Zubczuc consiguió 3 títulos nacionales con Universitario de Deportes en los años 90' y ahora espera que su hijo sea el guía de este joven equipo hacia una nueva estrella nacional.

¿Universitario de Deportes ha renunciado al título del Torneo de Verano? Pedro Troglio respondió. (Francisco Neyra / Universitario)

NO DE DEJES DE LEER

►Pedro Troglio: ¿el espía de Boca Juniors en la Copa Libertadores?

► Universitario rompió mala racha de partidos sin ganar ¿cómo le fue en los años que vivió algo similar?

► Hijo de Troglio le dedicó emotivo mensaje al técnico de la 'U' tras conseguir su primer triunfo