Pedro Gallese pasó días bastante difíciles, luego del escándalo extra futbolístico en el que se vio envuelto. Sin embargo, el portero de Alianza Lima asumió su responsabilidad y atajó en las dos semifinales ante Sporting Cristal. Consecuentemente, el ‘Pulpo’ se convirtió en una de las figuras de la escuadra que dirige Pablo Bengoechea.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y solamente quiero dedicárselo a mi señora que está pasando momentos difíciles por mis errores. No me justifico, pero solo quisiera que me dé una oportunidad y pelear por mi familia. Siento que puedo perderla y solo quiero recuperarla”, dijo Pedro Gallese tras eliminar a Sporting Cristal con camiseta de Alianza Lima.



Consecuentemente, el diario Olé de Argentina reaccionó e informó sobre el particular hecho que protagonizó el arquero de Alianza Lima. Ojo, Pedro Gallese también es recordado por el buen partido que realizó con la Selección Peruana ante Argentina en La Bombonera.

“A Pedro Gallese lo descubrieron en un hotel con la hija del Alcalde de La Perla y su esposa -15 años juntos- lo echó de la casa. Él fue figura en Alianza Lima, que clasificó a la final del Descentralizado”, informó el citado medio.

“Pedro Gallese, exportero de Veracruz, envuelto en escándalo por infiel. Fue abandonado por su esposa luego de que lo captaran saliendo de un hotel con la hija del alcalde de La Perla”, destacó el diario mediotiempo de México.

