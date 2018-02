Pedro Troglio sobre Alexi Gómez: “Es un jugador con huevos”

Alexi Gómez no la pasa bien en México. El presidente de Atlas aseguró que el volante peruano está en deuda con el club. Y es precisamente esa situación la que hace soñar al hincha de Universitario de Deportes con un posible regreso de la ‘Hiena’ a tienda crema. Al menos, el futbolista no descarta esa posibilidad. Y así lo dejó evidenciado en su cuenta de Instagram.

¿ Pedro Troglio quiere de regreso a Alexi Gómez? Sí, es el futbolista que agrada mucho al técnico crema. Es más, el DT lo convirtió en ese jugador con mejor toma de decisiones. Sin embargo, el argentino es consciente de que será muy difícil un regreso de la ‘Hiena’ a Ate.

“Era un jugador que, más allá de ser insultado, pedía la pelota siempre. De esos jugadores no hay. Es un jugador con huevos. Eso no significa solo pararse y darle una patada a uno. Para nada. Es un jugador que me daba muchas victorias y resultados importantes”, dijo Troglio en Gol Perú.

Recordemos que Gómez llegó a préstamo a Atlas. Su contrato vence en junio, y el cuadro mexicano tiene la opción a comprarlo. De lo contrario, el volante podría regresar a su club de origen sin ningún problema para disputar el Torneo Clausura.

¿Alexi Gómez puede regresar a Universitario de Deportes?

“Cuando uno se va al extranjero y no comienza bien de entrada, es difícil. Será difícil tenerlo, porque el club no está en condiciones de devolver dinero. Salvo que te lo devuelvan sin pagar [risas]. Prefiero que triunfe en donde está”, agregó Troglio.

