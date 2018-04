En el momento más delicado por el que atraviesa Universitario de Deportes , Gimnasia de La Plata apareció para coquetear con Pedro Troglio. Al menos, en Argentina dan por hecho la llegada del ‘Mago’ al cuadro ‘Lobo’. Mientras que en Ate ratifican la continuidad del estratega. Evidentemente, el futuro de 'Pedrito' es incierto.

“Yo no sé qué decir [sobre su continuidad]. La vida es un constante cambio de ánimos. Si le ganas a Cristal, qué alegría. Luego te pueden botar. No puedo predecir el final. La barra vino en buenos términos. La gente está apoyando”, dijo Troglio en Fox Sports Radio.

En ese sentido, el técnico de la ‘U’ reveló los motivos por los que viajará a Argentina, al final del Torneo de Verano. En tierras ‘gauchas’ afirman que Troglio se reuniría con la dirigencia de Gimnasia.

#FOXSportsPeru | @TroglioPedro: "Yo no hablé con nadie, no me llamó nadie de Gimnasia. Estoy muy contento con el club, con la ciudad". pic.twitter.com/MUSYixhQU5 — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 27 de abril de 2018

“Sinceramente, yo tenía un viaje pactado a Argentina, cuando culmine el Torneo de Verano. Íbamos a liberar a los jugadores 3 días, para aclarar un problema familiar que tuve hace 5 meses. Tengo que ver un tema de sucesión de mis hijos. Y justo se da el hecho de que Gimnasia se queda sin técnico y que soy uno de los nombrados”, agregó.

Por otro lado, Troglio aseguró sentirse cómodo en la ‘U’, club al que llegó la temporada pasada. El ‘Mago’ peleó los primeros lugares. Pero, hoy, la realidad es otra: no pudo armar su propio plantel, ante la sanción que le impusieron al club.

“Yo no he tenido contacto con ningún dirigente. No me llamó nadie. Yo estoy feliz. Tengo a mis hijos allá [Argentina], pero estoy bárbaro. Vine con otra idea. Sabía que iba a ser difícil, porque estuve en el ojo de la tormenta en casi todos los partidos. Sabía que iba a ser criticado”, concluyó.

Cristian Benavente: “Me gustaría jugar en Perú” [VIDEO]

"Ni en un partido, ni en dos se puede juzgar a un jugador. Gareca sabe lo que puede dar cada jugador. Por eso no me preocupo", enfatizó Benavente. (Video: YouTube)