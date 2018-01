Pedro Troglio habla sin filtro. Ya es una característica del entrenador de Universitario de Deportes. Los que siente lo dice y con esa sinceridad que lo caracteriza habló previo a la 'Noche Crema' y se dirigió a los hinchas.

"Esto es empezar una nueva etapa juntos. Lo que necesito es formar a estos jugadores, a las apuradas pero noto un clima en la gente de entendimiento. Pido paciencia para los chicos y para todos, de este plantel se fueron 5 o 6 titulares fijos", dijo en Gol Perú.

"En el armado de equipo, con chicos, el trabajo lleva tiempo y no es tan simple. Necesitamos la paciencia, la tranquilidad y el apoyo de la gente. A cambio en mis jugadores el sacrificio y la pelea no pueden faltar. Va a ser duro pero tengo fe que la vamos a pelear", añadió.

Pedro Troglio dijo que no puede negar que hay presión porque está en juego el sentimiento de la gente y la gente traslada es presión a los jugadores. "Pero más presión tenía mi papá que se levantaba a las cuatro de la mañana para 'laburar' y traer dos peso con 40 a casa", dijo el DT.

"Hay una camiseta que defender", dijo el entrenador de Universitario de Deportes y añadió que quiere que sus jugadores entiendan que no se trata de un simple juego sino de un trabajo.



"La mejor manera de respetar a la gente no es jugando bien sino entrenando y sacrificándose en la cancha. No se puede nunca dejar de lado el sacrificio. Si me dan eso no me importan si juegan bien o mal. Me importa que dejen todo en la cancha y es lo que hay que hacer en honor a los hinchas", señaló.

