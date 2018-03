Pedro Troglio: "Mis hijos me mandan fotos y me dicen que soy igual a Mario Salas"

La nota curiosa al final del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal la hizo Pedro Troglio. El estratega crema fue consultado sobre su parecido con Mario Salas y no tuvo más remedio que admitir que el DT de los celestes es idéntico a él.

Y eso no fue todo, Pedro Troglio confesó que hasta sus hijos le envían fotografías y bromean con el parecido que tiene con el entrenador chileno.

"Lo saludé a Salas antes del partido y le dije 'vamos a evitar la foto del día' para que no aparezcamos los dos juntos. En serio, es muy parecido a mí; tengo que reconocerlo. Mis hijos me mandan fotos y me dicen que soy igual, hoy lo tuve cerca y me di cuenta de eso. Nos reímos, ya me lo he cruzado un par de veces y causa gracia que no tengamos ningún parentesco", reveló Pedro Troglio.

Además, no solo el parecido fue físico. En lo profesional, las propuestas de ambos entrenadores también fueron similares: se intentó un juego ofensivo y nos regalaron un gran partido en el Estadio Nacional.