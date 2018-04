Pedro Troglio: "En este momento Patrick Zubczuk es titular en Universitario de Deportes"

Pedro Troglio la tiene clara. El arquero titular de Universitario de Deportes es Patrick Zubczuk. El técnico crema afirmó que se va moviendo en el día a día y en este momento el rendimiento del arquero es de gran nivel.

Hoy en este momento juega Patrick. Está haciendo partidos en gran nivel y uno va moviéndose en el día a día. Hoy el titular es él y en el partido que viene tiene la posibilidad de seguir de largo", dijo el entrenador de los cremas en RPP.

Por esta razón el fin de semana ante San Martín, Patrick Zubczuk se cuadrará bajo los tres palos y Raúl Fernández tendrá que ir nuevamente al banco de suplentes. "Lo está haciendo en gran nivel y me alegro por él. Hasta que no pones a un jugador, no sabes lo que puede dar", dijo.

El técnico de Universitario de Deportes aclaró que el viaje a Cajabamba fue muy complicado para sus jugadores pero que no se negaba a volver a viajar cuando le toque a la 'U' volver a enfrentar a UTC de Cajamarca.

"Si hay que viajar, viajo. Sería ingrato para la gente de Cajabamba, si toca ir hay que ir. La cancha estaba bárbara y hay que decirlo", dijo Pedro Troglio.

"Si hubiera un hotel más sería ideal, pero hay un solo hotel que lo ocupa UTC. Pero como es casi imposible construir otro, hay que hacer el viaje el mismo día del partido", apuntó el entrenador quien anunció que el fin de semana volverá al equipo Diego Manicero.



